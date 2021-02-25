Майборода считает, что дело сфабриковано НАБУ, чтоб склонить его к сотрудничеству в другом уголовном производстве.

Гендиректор компании «Укрбуд Девелопмент» Олег Майборода заявил, что уголовным делом «о пропавшем бассейне» НАБУ пыталась склонить его к сотрудничеству.

Об этом он написал на своей странице Фейсбук, изложив подробности.

Детективы НАБУ обвиняют экс-главного архитектора Киева Сергея Целовальника и Майбороду в сговоре и злоупотреблении властью или служебным положением при получении градостроительной документации на строительство жилого комплекса на улице Антоновича в Киеве. Обвинение считает, что в результате их действий соседней школе не был построен бассейн.

В то же время адвокаты отмечают, что отсутствуют доказательства хоть каких-то контактов, общения или даже знакомства Целовальника с Майбородой, которые впервые увиделись только в суде. А в их действиях нет состава преступления, а бассейн строить уже было невозможно в силу изменений в законодательство, которые были приняты в 2011 г.

Сам Майборода считает, что дело сфабриковано НАБУ, чтоб склонить его к сотрудничеству в другом уголовном производстве «о квартирах Нацгвардии», где фигурируют экс-нардеп Максим Микитась и экс-командующий Нацгвардией Юрий Аллеров.

«Это дело сугубо хозяйственное, но, воспользовавшись внутрикорпоративным конфликтом в «Укрбуд Девелопмент», НАБУ ловко взяло в оборот Микитася, раскручивая его на показания в отношении меня и других людей. Как потом сказал сам Сытник в одном из интервью – «избрали правильную тактику». А тактика эта заключалась в том, что Микитася «мариновали» в СИЗО, пока он не пошел на сотрудничество», – заявил Майборода.

Топ-менеджер «Укрбуда» отметил, что НАБУ не остановило даже то, что Микитась планировал расправится с ним и другими фигурантами дела. Об этих фактах просто «забыли» и выпустили его на свободу.

Олег Майборода отмечает, что обвинение базируется на якобы сговоре с Целовальником, с которым он никогда не контактировал и не был знаком, и «неустановленными лицами».

«Прокурор утверждает, что проектная и другая документация утверждалась неким «неустановленным лицом» вместо директора ТОВ «Невирос» по моей команде! Детективы НАБУ и пальцем не пошевелили, чтобы найти и допросить тех самых «неустановленных лиц» компании, к деятельности которой я никакого отношения не имею», – подчеркнул он.

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Автор: УНИАН