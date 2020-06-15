Убийство Гандзюк: суд разрешил задержание Мангера с целью привода на заседание

Независимый эксперт-врач, которого привлекли прокуроры, сделал заключение, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии медика.

Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание подозреваемого по делу об убийстве Екатерины Гандзюк председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью привода его на заседание.

Об этом сообщается на Facebook-странице инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?».

«Только что в Печерском суде г. Киева было вынесено решение о предоставлении разрешения на задержание Мангера с целью привода его на заседание», - говорится в сообщении.

По словам активистов инициативы, независимый эксперт-врач, которого привлекли прокуроры, сделал заключение, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача, и состояние его здоровья позволяет ему путешествовать в столицу.

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Как сообщал УНИАН, 12 июня Мангер не явился на заседание Печерского районного суда Киева для рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения по ходатайству прокурора.

14 июня в Херсон прибыл следователь, чтобы выполнить решение суда о приводе, но выяснилось, что уже сам Мангер находится в больнице. Следователям не удалось осуществить привод Мангера в Печерский райсуд Киева для рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения по ходатайству прокурора.

Его адвокаты предоставили справку, что Мангер находится в реанимации и нетранспортабельный. При этом ни следователя, ни эксперта в больницу не пустили.

В судебном заседании объявлен перерыв в связи с тем, что следователи должны обосновать необходимость принудительной доставки Мангера в суд.

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Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

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Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

20 января 2020 года Павловского задержали в Херсоне по подозрению в другом деле по факту создания преступной организации, 21 января Печерский райсуд Киева отправил Павловского под стражу.

В январе в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева вынес решение арестовать Левина.

25 марта Шевченковский райсуд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.

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