По словам министра внутренних дел, проведен ряд экспертиз и следственных экспериментов на месте событий - в Славянске и на горе Карачун, которые также дали убедительные результаты.

Следствие нашло важных свидетелей, которые дают показания, из которых четко видна невиновность военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Наше следствие нашло ряд свидетелей важных для установления картины гибели итальянского журналиста. Они дают показания, из которых четко видна невиновность Виталия Маркива», - сказал он.

Аваков сообщил, что один из свидетелей - это бывшая пресс-секретарь так называемого «народного мэра» Славянска Вячеслава Пономарева, которая контактировала с погибшими итальянским журналистом Андреа Роккелли и его российским коллегой Андреем Мироновым. По словам министра, эта женщина уже несколько лет проживает в Италии и по запросу суда может дать непосредственные показания.

«Кроме того, мы провели ряд экспертиз и следственных экспериментов на месте событий - в Славянске и на горе Карачун, которые также дали убедительные результаты», - отметил Аваков.

Кроме того, Аваков призвал правительство Италии не политизировать дело об убийстве журналиста, а Апелляционный суд - беспристрастно и объективно рассмотреть дело Маркива.

Министр также отметил, что итальянские правоохранители ни разу не приезжали в Украину и не были на месте гибели своего соотечественника. «Таким образом следствие не было проведено в полном объеме и Виталий Маркив был лишен права на объективное расследование и права на защиту. Поэтому я призываю итальянский суд принять во внимание доказательства, собранные украинским следствием. И учесть их при вынесении справедливого решения», - сказал Аваков.

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Дело Маркива: приговор суда и реакция Украины

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского коллеги Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отмечали, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения. Также украинца обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года. Однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

3 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте заявил, что рассчитывает на справедливое решение суда в Италии в отношении Маркива и его скорейшее возвращение на Родину.

В жалобе на приговор украинскому нацгвардейцу, рассмотрение которой начнется 29 сентября, сторона защиты просит окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.

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Автор: Дмитрий Хилюк