В случае отсутствия апелляции, заявления Вербицкого проверят на наличие оценочных суждений.

Шевченковский районный суд города Киева начал рассмотрение искового заявления Игоря Коломойского в связи с распространением недостоверной информации экс-прокурором Дмитрием Вербицким. Об этом сообщает корреспондент УНИАН из зала суда.

Сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством о допросе свидетелей, которых Вербицкий упоминал в своем интервью СМИ. Впрочем, суд в удовлетворении этого ходатайства отказал.

В то же время судья поддержал ходатайство стороны бизнесмена о проведении экспертизы слов Вербицкого о наличии оценочных суждений. В случае отсутствия апелляции, заявления Вербицкого проверят на наличие таких суждений.

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Дело Коломойского против Вербицкого - что надо знать

Ранее экс-заместитель Генпрокурора Дмитрий Вербицкий дал пресс-конференцию. Во время нее он, в частности, заявил о якобы попытках давления от Игоря Коломойского. Также он распространил ложную информацию о передаче обвинительного акта в отношении Игоря Коломойского в суд и о том, что якобы Игорь Коломойский находится в "тюрьме". На самом же деле Игорь Коломойский находится под стражей в Отделе обеспечения досудебного расследования Службы безопасности Украины).

Адвокаты украинского бизнесмена отметили, что в связи с распространением недостоверной информации Дмитрием Вербицким, Игорь Коломойский планирует подать исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации.