Дело Гандзюк: Мангер останется под стражей до 11 сентября

Мангер будет находиться в изоляторе временного содержания Службы безопасности.

Суд продлил содержание под стражей до 11 сентября подозреваемого заказчика нападения на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк — главы Херсонской облгосадминистрации Владислава Мангера.

Эту информацию подтвердил прокурор по делу Андрей Синюк. Он уточнил, что Мангер будет находиться в изоляторе временного содержания Службы безопасности, сообщает Hromadske.

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13 июля, апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Мангера на содержание под стражей, оставив ее в силе. Они утверждали, что подозрение против их подзащитного является необоснованным, а дело — сфальсифицированным.

Обвинение же утверждает, что Мангер угрожал свидетелям по делу Гандзюк, что обосновывает необходимость изменения меры пресечения на содержание под стражей.

Как сообщал ранее УНИАН, 11 июня прокуратура возобновила досудебное следствие по делу Алексея Левина (Москаленко) и Владислава Мангера. 19 июня последнего взяли под стражу. Через несколько дней прокуратура объявила о завершении следствия.

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