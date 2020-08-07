Капитана затонувшего танкера "Делфи" приговорили к году ограничения свободы

В то же время, суд освободил капитана от отбывания наказания, назначив испытательный срок один год.

Капитана затонувшего танкера Delfi вблизи одесского пляжа "Дельфин" приговорили к одному году ограничения свободы.

Приговор 6 августа вынес Приморский районный суд Одессы. Об этом сообщает "Думская".

В то же время, суд этим же решением освободил капитана от отбывания наказания, назначив испытательный срок один год.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы на пляже «Дельфин» потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. В результате аварии было загрязнено побережье, утечки нефтепродуктов участились с наступлением лета.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта. В частности, танкер планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Позже Администрация морпортов разрешила судовладельцу убрать с пляжа танкер до 20 июля. Однако судно так и не эвакуировали с побережья в обещанный срок.

Попытки компании-подрядчика 18 и 25 июля приподнять «Делфи» при помощи буксиров завершились неудачей – тросы не выдержали нагрузки.

23 июля АМПУ объявила тендер на работы по эвакуации танкера с пляжа, конечный срок подачи предложений – 28 августа, стоимость – почти 24 млн 682 тыс. грн.

26 июля на экстренном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС Одесской ОГА принято решение о признании ситуации с «Делфи» чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продолжении работ.

Чиновники несколько раз заявляли, что не исключают разрезку судна на месте аварии.

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