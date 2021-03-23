Мужчина продолжает лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Работник киевского метрополитена спас жизнь мужчине с помощью установленного там дефибриллятора.

Читайте такжеВ 2020 году в Украине совершили самоубийство 123 подростка-МВД (видео)Об этом сообщила Кристина Ярмолина в Facebook.

Работник метро реабилитировал 56-летнего мужчину на станции метро «Дворец спорта».

«Прочитайте еще раз и осознайте. Спасена жизнь! 56-летнего мужчины. На станции метро Киева. С использованием дефибриллятора. Через 10 часов с момента события пациент ориентирован во времени, пространстве, собственном лице, без проявлений неврологического дефицита. Что это значит? Правильно оказана неотложная помощь», - написала она.

Отмечается, что мужчина продолжает лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Дефибрилляторы в метро

В начале марта в Киеве на 19 станциях метро установили дефибрилляторы.

На станциях метро также работают правоохранители и представители муниципальной стражи, которые имеют квалификацию для оказания необходимой медицинской помощи пассажирам.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская