Работник киевского метрополитена спас жизнь мужчине с помощью установленного там дефибриллятора.
Читайте такжеВ 2020 году в Украине совершили самоубийство 123 подростка-МВД (видео)Об этом сообщила Кристина Ярмолина в Facebook.
Работник метро реабилитировал 56-летнего мужчину на станции метро «Дворец спорта».
«Прочитайте еще раз и осознайте. Спасена жизнь! 56-летнего мужчины. На станции метро Киева. С использованием дефибриллятора. Через 10 часов с момента события пациент ориентирован во времени, пространстве, собственном лице, без проявлений неврологического дефицита. Что это значит? Правильно оказана неотложная помощь», - написала она.
Отмечается, что мужчина продолжает лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Дефибрилляторы в метро
- В начале марта в Киеве на 19 станциях метро установили дефибрилляторы.
- На станциях метро также работают правоохранители и представители муниципальной стражи, которые имеют квалификацию для оказания необходимой медицинской помощи пассажирам.
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