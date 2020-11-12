Ожиданием номер один от реформы децентрализации является уменьшение коррупции.

Украинцы от реформы децентрализации больше всего ожидают уменьшения коррупции и улучшения качества и доступности услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, которые на пресс-конференции представил генеральный директор КМИС Владимир Паниотто.

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По словам Паниотто, респондентам предлагали выбрать из перечня возможных результатов реформы варианты, которые бы они хотели ощутить в первую очередь. Опрашиваемые должны были выбрать три варианта ответа, начиная с самого важного.

Как свидетельствуют результаты исследования, ожиданием номер один от реформы децентрализации является уменьшение коррупции – этот вариант выбрали 39,1% респондентов.

По словам Паниотто, дальше идут: улучшение качества и доступности услуг - 18,7%, «ускорение разрешения конфликта на Донбассе» - 7,2%, уменьшение произвола чиновников - 6,3%, увеличение доходов домохозяйств - 5,2%, возрождение и развитие Украины в целом - 5% и другие.

Среди всех трех выбранных украинцами вариантов самыми популярными стали: ожидания по уменьшению коррупции - 57,6%, улучшение качества и доступности услуг - 51,6%, уменьшение произвола чиновников - 29,8%, улучшение благоустройства общин - 27,1%, «ускорение решения конфликта на Донбассе» - 26,8%, а также возрождение и развитие Украины в целом - 23,1%.

В рамках ежегодного опроса Киевским международным институтом социологии было проведено интервью среди 2 тыс. респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки составляет 3,3%.

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Автор: Антонина Доломанжи