В интернате Харькова объяснили, почему отдали сирот для съемок в скандальном "Дау"

Съемки детей в «Дау» у директора детдома «не вызвали смятение», поскольку съемочная группа объяснила, что лента о Ландау, репрессиях и харьковском ученом.

Директор харьковского дома ребенка №3 Тамара Скульская заявила, что детей, которых отдали для участия в скандальном фильме российского режиссера «Дау. Дегенерация», сопровождали медсестры, а врачи осматривали малышей до и после съемок.

Об этом она рассказала в интервью КП в Украине.

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«По нашему внутреннему распоряжению, дети осматриваются ежедневно в обычных условиях, поэтому никаких травм, никаких насильственных действий не было», – сказала она.

При этом директор заявила, что у малышей не было реакции на новую среду» благодаря присутствию знакомых медсестер, таким образом отрицая объяснения самого Хржановского, почему дети плакали. Одновременно Скульская плач детей назвала «монтажом».

Дети, которые участвовали в съемках, были в возрасте от 3 месяцев до полугода. Их было четверо.

«Вот эти разговоры, что детей обследовали... Вы же понимаете, что делать энцефалограмму, кардиограмму в этих условиях исключено? Этого не могли проводить, как пишут в соцсетях, и что было 16 дублей... Наши медсестры это отрицают, говорят, съемки были минут 5, детей никуда не отдавали на отдельные съемки, все было быстро», – добавила Скульская.

Также она пояснила, что съемки в «Дау» у нее «не вызвали смятение», поскольку съемочная группа объяснила, что лента о Ландау, репрессиях и харьковском ученом.

«И мыслей не было, что там что-то необычное будет происходить с ребенком», – отметила директор детдома. По ее словам, сейчас эти дети усыновленные, никаких претензий относительно их травм, в том числе психологических, нет.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети разгорелся скандал из-за издевательства над детьми из украинского приюта в фильме российского режиссера Ильи Хржановского. Полиция готовит расследование об участии детей в съемках фильма "Дау. Дегенерация".