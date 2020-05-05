Данон в Украине присоединяется к социальной кампании #ПідтримуюЛікарів

31 марта компания Данон в Украине начала оказания поддержки врачам, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией (Covid-19). В рамках этой программы компания передаст врачам 10 тонн продукции собственного производства и выделит бюджет в 500 000 гривен для закупки средств защиты для врачей.

Несомненно, сегодня любая помощь учреждениям здравоохранения и медицинским работникам это приоритет и необходимость. Именно поэтому, Данон решили еженедельно обеспечивать врачей соответствующих учреждений и отделений продукцией своего производства.

Свою программу поддержки Данон в Украине реализует в городах своего присутствия, ведь именно здесь компания может обеспечить эффективное и оперативное взаимодействие как с местными органами власти, так и с соответствующими учреждениями здравоохранения. Уже с конца марта в Киеве, Кременчуге и Херсоне были начаты поставки в инфекционные больницы, инфекционные отделения клинических больниц, а также некоторые службы скорой помощи с целью поддержки медицинских работников продуктовыми наборами производства Данон.

На сегодняшний день поставки продукции производят в Александровскую городскую клиническую больницу города Киева, Областную инфекционную больницу в городе Херсон, Инфекционное отделение больницы интенсивного лечения «Кременчуг» и Инфекционное отделение детской городской больницы в городе Кременчуг, а также Станцию экстренной медицинской помощи в городе Кременчуг. В Киеве к программе сейчас также приобщаются Городская клиническая больница №4 Соломенского района и Городская клиническая больница №9 Шевченковского района.

В рамках программы помощи, которая продлится до конца мая, будет предоставлено всего 10 тонн молочной и кисломолочной продукции производства компании Данон в Украине. Кроме того, компания приняла решение о выделении бюджета в размере 500 000 гривен для закупки необходимых средств защиты для врачей.

«Таким образом, Данон выражает свою поддержку тем медицинским работникам, которые, спасая наше с вами здоровье, а иногда и жизни, подвергают себя риску. К сожалению, именно у медицинских работников часто нету времени и возможности позаботиться о своем качественном питании. Поэтому, сегодня, больше, чем когда-либо, мы чувствуем, что должны поддержать тех, кто спасает украинцев.» - отметил Генеральный директор Данон в Украине Адриан-Валентин Паску.

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О Данон в Украине

Группа компаний Данон в Украине является производителем и дистрибьютором широкого ассортимента продуктов питания. Деятельность компании в Украине сосредоточена на производстве молочных продуктов и дистрибуции продуктов детского и медицинского питания. Производственные мощности компании представлены двумя заводами: «Данон Дніпро» (в г. Херсон) и «Данон Кремез» (в г. Кременчуг).