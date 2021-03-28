Глава Минздрава подчеркнул, что не будет ставить приоритет, какой вакциной вакцинировать украинцев.

Вакцина против коронавируса CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech является такой же эффективной, как и индийская CoviShield от AstraZeneca.

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Об этом информирует "Радио Свобода" со ссылкой на заявление министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

"То, что касается вакцины Sinovac. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не будем ставить приоритет относительно того, какой вакциной вакцинировать. Все вакцины, которые зарегистрированы на территории Украины, все эффективны и безопасны", – сказал Степанов.

Глава Минздрава отметил, что применять эти препараты будут одинаково, речь не идет о смещении предпочтений в любой из вакцин.

Вакцинация от коронавируса

За минувшие сутки в Украине против COVID-19 привито 17 939 человек. В мире же последний показатель составлял примерно 13,1 миллиона доз в день.

В мире лидерами по темпам вакцинации являются Сейшелы (65,8% населения получили по меньшей мере одну дозу вакцины), Мальдивы (61,2%), Израиль (57,6%), Великобритания (43,9%) и Чили (32,8%).

Президент Владимир Зеленский призвал политиков не дискредитировать кампанию по вакцинации против COVID-19.

"Количество вакцинированных и темп вакцинации в Украине растут ежедневно. Конечно, эти показатели еще далеки от идеала, но надо признать, что с отставанием от плана вакцинации столкнулись и все страны Европейского Союза. Мы активно работаем для успешного выполнения плана вакцинации в Украине", - сказал он.

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Автор: Андрей Кибальный