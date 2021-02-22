Владислав Савченко

Новые приложения для соцсетей постоянно появляются и исчезают. Прорвать фейсбучно-твиттерово-телеграмную монополию - дело очень непростое, ведь война здесь идет за внимание миллиардов глаз и рук. Но вот Clubhouse решил повоевать за «уши». И пока что он ведет счет.

Если вы еще не в курсе (что маловероятно), Clubhouse - это приложение для групповых голосовых чатов для іOS. Никаких фото, видео и текстов. Записей эфиров тоже нет. Так что, если вы опоздали на обсуждение, нельзя перемотать с начала. Есть дискуссии в условных «комнатах» и даже конференции. А главное - в них, зачастую, присутствуют селебритиз.

После долгих месяцев карантинных ограничений люди в разных странах обрадовались возможности побыть чуть ли не со всем миром «в одной комнате»

Послушать Илона Маска, Марка Цукерберга или премьер-министра Южной Кореи в прямом эфире - на расстоянии одного клика. Если, конечно, у вас есть айфон. Именно благодаря участию в групповых чатах мировых знаменитостей Clubhouse показал взрывной рост: с 2 млн загрузок в первую неделю февраля до нынешних 8 млн. И это далеко не предел.

Феномен этой соцсети, казалось бы, прост. После долгих месяцев карантинных ограничений люди в разных странах обрадовались возможности побыть чуть ли не со всем миром «в одной комнате».

Модерация - одно из слабых мест новой социальной сети

С одной стороны, голосовая соцсеть стирает границы между разными слоями населения: в одной комнате и СЕО крупной компании, и офисные сотрудники, и студент, и женщина в декрете. С другой - есть в ней какая-то элитарность, избранность: зайти в Clubhouse можно только по приглашению, говорить - с разрешения модератора.

Уже зафиксированы случаи, когда известные люди опровергали свое участие в «комнатах» Clubhouse

Кстати модерация - одно из слабых мест новой социальной сети. Ее четких правил пока что нет. Как справится с этим быстро растущая компания? - Очень интересно посмотреть. Но уже сейчас у многих пользователей этот пробел вызывает негодование.

Еще одна обратная сторона потокового сервиса, лишенного видеокартинки, - дезинформация. Уже зафиксированы случаи, когда известные люди опровергали свое участие в «комнатах» Clubhouse. Так что лучше всегда держать в уме: обсуждения - это всего лишь мнения. Опираться на эту информацию при принятии решений лучше не стоит.

Изначально решение Clubhouse работать только по приглашениям привлекало инсайдеров Кремниевой Долины, которые относились к приложению как безопасной платформе для обсуждения в том числе бизнес-вопросов. Но сегодня становится понятно, что это не так.

Вспомните, как на заре Facebook и Twitter пользователи поддались магии их открытости. Кто бы тогда мог подумать, что спустя много лет СЕО этих компаний предстанут перед Конгрессом США и его колкими вопросами о сохранности персональных данных?

Сегодня тоже есть веские причины опасаться чего-то подобного с Clubhouse. Ведь при использовании любых потоковых сервисов риски утечки данных наиболее высоки. Так что, если вы уже можете похвастаться инвайтом, будьте бдительны и говорите так, словно вас записывают.

Владислав Савченко, президент «Европейской ассоциации программной инженерии», основатель Powercode, Foodex24

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