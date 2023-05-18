Военнослужащий Роман Червинский, организовавший несогласованную "спецоперацию", приведшую к обстрелу аэродрома "Канатово" и значительным жертвам, хотел получить за угон российского самолета 500 тыс. долларов США.

Об этом рассказал журналистам "Апостроф-ТВ" Василий Повшук - бывший коллега по службе Червинского. Повшука пытались приобщить к "спецоперации", обещая сначала 50, а затем и 100 тыс. долларов США.

"Сам Роман Червинский планировал получить так называемое "вознаграждение" около 500 тыс. долларов, а на помощников – отдать еще 300 тыс. долларов. Главное для этих людей – заработок "премиальных". Не совершение подвига, который приближает нашу победу, а заработок", – рассказывает Повшук.

Свидетель событий отмечает, что Червинский не предоставил никаких подтверждений, что эта "спецоперация" была санкционирована руководством государства и ВСУ.

"Я понял, что это не специальная операция, а какая – то личная авантюра", - пояснил офицер.

Перед тем ГУР МОУ и СБУ признали план слишком рискованным и не предоставили согласия на его реализацию. В частности, как отмечают в расследовании, контрразведка СБУ пришла к выводу, что спецслужбы рф ведут встречную оперативную игру.

И все же команда Червинского продолжила "спецоперацию". И впоследствии предоставила россиянам немало закрытой информации, в том числе и о летных маршрутах и зоне действия украинской ПВО. Как следствие, в июле 2022 года рф обстреляла ракетами "Канатово" – был убит командир части, ранены еще 17 военных, уничтожена взлетная полоса аэродрома, 2 самолета-истребителя и другая техника.

В своем расследовании журналисты нашли и другие интересные подробности карьеры Червинского.

Как оказалось, во времена Януковича он возглавлял межрайонное управление СБУ в Киевской области. И именно тогда работал над скандальной делом "васильковских террористов".

Фигурантов дела несколько лет содержали в СИЗО, пытали и выбивали необходимые показания – чтобы те признали, как якобы планировали взорвать памятник Ленину в Борисполе.

"Он (Червинский – прим.) лично руководил пытками ... Этого - поставить на растяжку, этому – дать по почкам. Нас три дня держали. Я сильно был избит, меня выпустили", – вспоминает адвокат Александр Крикунов, а ныне военнослужащий ВСУ.

"Он получил от этого некоторые финансовые бонусы, но, прежде всего, это карьера. Карьера - это выслужиться перед режимом Януковича", – считает Владимир Шпара, офицер батальона особого назначения Нацполиции, который также пострадал от действий Червинского. Но дело было закрыто за отсутствием доказательств.

Напомним, в апреле СБУ задержала Червинского и сообщила о подозрении за превышение служебных полномочий в ходе провальной и никем не согласованной "спецоперации" по угону российского самолета.

Фактически те, кто планировал "спецоперацию", выступили "наводчиками" обстрела аэродрома "Канатово" в Кировоградской области в июле 2022 года. Червинский 8 месяцев скрывался от следствия, подался в бега, но был задержан. Сейчас суд избрал ему меру пресечения содержания под стражей.