Медучреждение ждет проверка МОЗ.

Заведение здравоохранения в Закарпатской области, где проводили "анонимную вакцинацию", исключено из перечня проводящих прививки от COVID-19.

Об этом во время брифинга 10 декабря заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр отметил, что некоторые учреждения здравоохранения, которые делают прививки от коронавируса, сознательно нарушают лицензионные условия.

Читайте такжеПриходили напуганные ночью: в Ужгороде сделали уже почти 1,5 тысячи "анонимных" COVID-прививок"В Украине уже сделано 26 миллионов 284 тысячи прививок. И каждая эта прививка внесена медицинскими работниками в электронную систему здравоохранения. Потому что так предусматривают нормативно-правовые акты министерства. Но, к сожалению, есть учреждения здравоохранения, работники которых не читают алгоритмы министерства и не слышат предупреждений", - сказал министр.

Среди таких Ляшко упомянул центр "анонимной вакцинации" на Закарпатье. Министр сообщил, что в центр не будут передавать вакцины и проведут проверку соблюдения лицензионных условий.

"Вчера одно заведение в Закарпатской области, придумавшее процесс "анонимной вакцинации", было исключено мной из перечня учреждений здравоохранения, которые делают прививки от COVID-19. То есть в это заведение с сегодняшнего дня запрещено передавать вакцину, закупленную за средства государственного бюджета или доставленную в рамках глобальной инициативы COVAX. Дополнительно это заведение будет тщательно проинспектировано лицензионной комиссией министерства на предмет соблюдения лицензионных условий", - подчеркнул министр.

Анонимная вакцинация в Украине

В Ужгороде 17 ноября впервые в Украине была введена анонимная вакцинация от коронавируса. Прежде всего для тех, кто уже получил фейковый COVID-сертификат, но теперь хочет сделать прививку от коронавируса.

Анонимный кабинет вакцинации работал на улице Восточной, 4/1 (медицинский центр Prevention Hospital). С 17 ноября по 8 декабря там вакцинировались около 1,5 тыс. человек.

19 ноября министр Ляшко объявил, что этот пункт вакцинации является фейковым и пообещал, что проверит информацию о якобы открытии "анонимного" пункта вакцинации на Закарпатье.

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Авторы: Леся Лещенко, Анастасия Печенюк