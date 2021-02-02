Дом, в котором обустроили опасный балкон, находится на улице Сормовская в Дарницком районе столицы.

Пользователей сети возмутил огромной балкон, который обустроил себе один из жителей столичной Дарницы.

Фото обнародованы в сообществе "Позняки Осокорки Харьковский - жилые массивы Дарницкого р-на Киева" в Facebook.

Пятиэтажный дом, в котором на третьем этаже обустроили опасный балкон, находится на улице Сормовская.

В комментариях отмечают, что под этим балконом даже страшно проходить.

«Каждый раз как прохожу рядом, становится жутко, как вижу. Кажется, что вопрос времени, когда это рухнет", - пишет пользовательница Анна К. "Такое строение в любой момент может дать трещину и внезапно рухнуть на прохожих!"; "Это же незаконно. И как молчат соседи снизу?" "Хуже тем, кто живет под той квартирой. Балкон-гигант закрывает совершенно весь свет"; "Как лопнет и упадет, то все, кто писал здесь "какая разница" и т.п., дружно напишут: "почему все молчали".

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Автор: УНИАН