Одна категория инвалидов может оказаться в армии: о ком идет речь

Мобилизация мужчин с инвалидностью в большинстве случаев невозможна, однако есть исключения.

Мужчины с инвалидностью имеют право на отсрочку от призыва в армию, в том числе и в военное время. Однако есть случаи, когда мобилизация инвалидов возможна. Что это за ситуации - разобрался УНИАН.

Могут ли мобилизовать с инвалидностью

Мобилизация лиц с инвалидностью в Украине запрещена, при чем не зависимо от группы. Если диагноз установлен законно и оформлена отсрочка, то такой мужчина никак не может быть призван.

Впрочем, мобилизация инвалидности 3 группы возможна, если мужчина добровольно служит на контракте, а его заболевание признано не слишком тяжелым для службы. Таким образом, единственный способ, как попасть в армию инвалиду - это подписать контракт добровольца.

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Нужно ли идти в военкомат с инвалидностью

Украинцы, которым установили инвалидность после 24 февраля 2022 года, должны пройти перекомиссию и подтвердить свой диагноз. Однако есть исключения, при которых этот шаг можно пропустить. Подтверждать диагноз не нужно, если инвалидность получена из-за:

отсутствия стопы, кисти, конечности или парного органа;

повышения или понижения группы;

психических расстройств, церебрального паралича, онкологии или нарушения умственного развития;

военной службы.

Также перекомиссию, как правило, не нужно проходить при установлении инвалидности 1 группы, ведь её дают при самых тяжелых заболеваниях, которые трудно сфальсифицировать.

Когда могут мобилизовать инвалида

Хотя мобилизация инвалидов в Украине запрещена законом, есть ситуации, при которых такой мужчина может оказаться на фронте против своей воли. Это возможно в двух случаях:

Если мужчина не оформил отсрочку . Важно помнить - инвалидность не равна отсрочке. Таким мужчинам всё равно нужно подавать документы в ТЦК или регистрироваться в приложении Резерв+, чтобы получить освобождение от службы. Если лицо с инвалидностью проигнорировало этот шаг и не оформило официальную отсрочку, то может попасть в армию.

. Важно помнить - инвалидность не равна отсрочке. Таким мужчинам всё равно нужно подавать документы в ТЦК или регистрироваться в приложении Резерв+, чтобы получить освобождение от службы. Если лицо с инвалидностью проигнорировало этот шаг и не оформило официальную отсрочку, то может попасть в армию. Если инвалидность не была подтверждена. Ликвидация МСЭК привела к тому, что их заменили врачебно-экспертные группы. Возможна ситуация, когда во время переосмотра специалисты не подтвердят наличие инвалидности у мужчины. В таком случае лицо станет призывником.

По факту это не является нарушением закона, ведь доказанной инвалидности и отсрочки у таких мужчин нет.

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