Ботоферма Порошенко устроила воину травлю в соцсетях.

Сеть ботов, которую связывают с Петром Порошенко, атаковала пост украинского военного с позывным "Сталкер". В своем посте военный отмечал, что Алексей Порошенко прячется за границей от службы в армии, в то же время его отец Петр Порошенко шантажировал Украину срывом вступления в Евросоюз, если его не выпустят к сыну на день рождения. Об этом сообщает политический эксперт Валентин Гладких.

"Военный с позывным "Сталкер". Майдановец. Доброволец с 2014 года. Дважды ранен. Сражается сейчас на передовой. Позволил себе вспомнить, что Алексей Порошенко прячется за границей от службы в армии. А бедный отец Петр вынужден шантажировать страну срывом вступления в Евросоюз, если его не выпустят к сыну на день рождения. После этих слов к защитнику в комментарии пришла ботоферма Порошенко и начала травить военного…", - пишет Гладких.

Эксперт отмечает, что Порошенко тратит миллионы гривен на ботов, которые давят на украинских защитников и сеют разочарование в ВСУ. Гладких также напоминает, что сеть ботов по всей стране, по данным Радио Свобода, в первый год войны насчитывала миллион аккаунтов.

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"Ботоферма Петра не просто травит военных. Она распространяет фейковые новости о фронте, пишет о неотвратимости поражения Украины, о необходимости сдаться путину/сесть за стол переговоров и максимально повторяет нарративы роспропаганды. Шокирует, что у Порошенко один из руководителей сетки был гражданин россии", - отмечает Гладких.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко в начале марта предложил приостановить вступление Украины в ЕС, если его не выпустят за границу. 6 марта уехавший из страны сын Петра Порошенко отмечал 39-летие.