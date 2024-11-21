Мэр Киева Виталий Кличко в День Достоинства и Свободы передал помощь от столичной громады бойцам батальона "Свобода". Он также рассказал о героическом бойце, с которым познакомился во время визита. Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня заехал поздравить бойцов батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж" с Днем Достоинства и Свободы. И передал очередную партию помощи от громады столицы. В частности: бомберы "HEAVYSHOT", БпЛА Mavic различных типов, fpv-дроны, системы РЭБ (окопные и машинные)", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что с 2022 года Киев выделил на оснащение 4 бригады Нацгвардии "Рубеж" почти 800 млн гривен из бюджета города.

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Также Кличко рассказал о знакомстве с героическим бойцом батальона "Свобода".

"Было приятно лично познакомиться с бойцом батальона "Свобода" Владиславом Стоцким. Который героически, 67 суток непрерывно, выполнял боевую задачу в сверхсложных условиях (в окружении)", - рассказал мэр.

Кличко подчеркнул, что Киев продолжит помогать защитникам и за средства общины, и привлекая небюджетные средства.

Ранее сообщалось, что в 2024 году столица выделила на помощь Силам обороны уже 8,6 млрд грн. Это больше, чем за весь прошлый год (7,5 млрд).