Наличие билета на матч Евро 2020 между Украиной и Англией не является основанием для въезда в Италию.

Въезд в Италию из Украины для украинских болельщиков с целью просмотра матча четвертьфинала чемпионата Европы по футболу между национальными сборными Украины и Англии практически невозможен из-за карантинных требования, введенных для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Посольство Украины в Италии в социальной сети Facebook.

Дипломаты сообщили о действующих правилах пересечения границы Итальянской Республики для граждан Украины в связи с проведением футбольного матча между сборными Украины и Англии в рамках четвертьфинала Чемпионата Европы по футболу, который состоится 3 июля в Риме.

"В соответствии с Декретом Правительства Италии от 18 мая 2021 №65 «О неотложных мерах, связанных с чрезвычайной эпидемиологической ситуацией, в связи распространением COVID-19» туристические поездки для граждан стран группы "Е", к которым отнесена и Украина все еще находятся под запретом", - отмечается в сообщении.

В то же время, посетить Италию граждане указанной группы могут только при следующих основаниях (по обязательному предоставлению подтверждающих документов):

работа;

обучение;

лечение;

возвращение на постоянное место жительства;

обстоятельства, связанные с необходимостью оказания неотложной медицинской помощи.

Кроме того, посольство сообщило об исключениях на путешествия в Италию из стран группы "Е".

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Во-первых, если речь идет о повторный въезд/выезд в Италию гражданами Италии/ стран-членов Евросоюза/Шенгенской зоны и членами их семей, а также лицам, которые имеют долгосрочные статус резидента и членам их семей в случае пребывания (транзита) за последние 14 дней из стран блока "Е".

Во-вторых, если речь идет о возможности въезда в Италию из стран группы "E" для лиц, которые имеют подтвержденные стабильные отношения (даже если они не проживают совместно) с гражданами Италии/ЕС/Шенгенской зоны, или физическими лицами, которые проживают в Италии на законных основаниях.

Однако, обязательным условием после пересечения границы является прохождение 10-ти дневной самоизоляции.

Из этого следует, что гражданам Украины, которые не соответствуют вышеупомянутым исключениям, въезд в Италию запрещен.

Подробнее с условиями въезда в страну можно ознакомиться по ссылке.

Также условия пересечения границы с Италией для болельщиков из Украины размещены на официальном сайте UEFA по ссылке.

"Попутно напоминаем, что наличие билета на матч не является основанием для въезда в страну. Уверены, что наши ребята чувствуют вашу бешеную поддержку в независимости от ваших координат на карте мира!",- отмечают дипломаты.

Украина - Англия: перед матчем

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.

Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.

До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.

Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.

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Автор: Виталий Саенко