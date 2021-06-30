Въезд в Италию из Украины для украинских болельщиков с целью просмотра матча четвертьфинала чемпионата Европы по футболу между национальными сборными Украины и Англии практически невозможен из-за карантинных требования, введенных для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Посольство Украины в Италии в социальной сети Facebook.
Дипломаты сообщили о действующих правилах пересечения границы Итальянской Республики для граждан Украины в связи с проведением футбольного матча между сборными Украины и Англии в рамках четвертьфинала Чемпионата Европы по футболу, который состоится 3 июля в Риме.
"В соответствии с Декретом Правительства Италии от 18 мая 2021 №65 «О неотложных мерах, связанных с чрезвычайной эпидемиологической ситуацией, в связи распространением COVID-19» туристические поездки для граждан стран группы "Е", к которым отнесена и Украина все еще находятся под запретом", - отмечается в сообщении.
В то же время, посетить Италию граждане указанной группы могут только при следующих основаниях (по обязательному предоставлению подтверждающих документов):
- работа;
- обучение;
- лечение;
- возвращение на постоянное место жительства;
- обстоятельства, связанные с необходимостью оказания неотложной медицинской помощи.
Кроме того, посольство сообщило об исключениях на путешествия в Италию из стран группы "Е".
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Во-первых, если речь идет о повторный въезд/выезд в Италию гражданами Италии/ стран-членов Евросоюза/Шенгенской зоны и членами их семей, а также лицам, которые имеют долгосрочные статус резидента и членам их семей в случае пребывания (транзита) за последние 14 дней из стран блока "Е".
Во-вторых, если речь идет о возможности въезда в Италию из стран группы "E" для лиц, которые имеют подтвержденные стабильные отношения (даже если они не проживают совместно) с гражданами Италии/ЕС/Шенгенской зоны, или физическими лицами, которые проживают в Италии на законных основаниях.
Однако, обязательным условием после пересечения границы является прохождение 10-ти дневной самоизоляции.
Из этого следует, что гражданам Украины, которые не соответствуют вышеупомянутым исключениям, въезд в Италию запрещен.
Подробнее с условиями въезда в страну можно ознакомиться по ссылке.
Также условия пересечения границы с Италией для болельщиков из Украины размещены на официальном сайте UEFA по ссылке.
"Попутно напоминаем, что наличие билета на матч не является основанием для въезда в страну. Уверены, что наши ребята чувствуют вашу бешеную поддержку в независимости от ваших координат на карте мира!",- отмечают дипломаты.
Украина - Англия: перед матчем
- Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.
- Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.
- До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.
- Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.
- Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.
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