Более 60% украинцев испытывают разочарование, когда думают о ситуации в государстве.
Об этом говорится в пресс-релизе по результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 12 по 15 сентября.
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"Результаты опроса ... показали, что респонденты имеют противоположные чувства, когда оценивают ситуацию в своих городах и в стране в целом", - отмечают социологи.
Так, 56% опрошенных указали, что испытывают надежду, когда думают о ситуации в своих населенных пунктах, а 41% - разочарование.
Зато, когда речь идет о ситуации в государстве, то 61% испытывают разочарование, а 35% - надежду.
Отмечается, что относительно больше тех, кто испытывает надежду в обоих случаях, среди более молодых респондентов и жителей областных центров.
Кроме того, оценивая сферы, в которых местной власти удалось достичь наибольших успехов, опрошенные чаще всего упоминали о дорогах и тротуарах (54%) и парках и скверах (36%).
Об улучшении в сферах общественного транспорта говорили лишь 12% респондентов, медицины - 9%, образования и жилищно-коммунального хозяйства - по 7%, экологии - 5%.
В то же время, говоря об основных приоритетах в работе местной власти, респонденты чаще всего упоминали о медицине (58%), экономике и создании рабочих мест (33%), образовании (27%), борьбе с коррупцией (23%).
Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос 12-15 сентября. Методом телефонного интервью опрошено 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность репрезентативности исследования - не более 1,4%.
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