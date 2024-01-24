Во время обысков у главы Кременчугской районной военной администрации Олега Ледника нашли активный СНИЛС (ИНН) страны-агрессора.

Об этом в Facebook сообщил Алексей Голобуцкий, пишет издание "Апостроф".

"Скандальный глава Кременчугской РВА еще и имеет связи со страной-агрессором, о которых он умалчивал. Так, во время обысков по одному из дел у Ледника дома был найден СНИЛС (Система индивидуального Номера личного счета) Российской Федерации, являющийся по сути аналогом украинского ИНН. Согласно российским реестрам документ до сих пор является активным, а это значит, что его владелец имеет российское гражданство, вид на жительство или временную регистрацию на территории России", - отметил блогер.

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Олега Ледника назначили на должность председателя районной государственной администрации 2 апреля 2021 при содействии скандального экс-нардепа и члена бюджетного комитета Верховной Рады Украины Александра Трухина. Трухин стал известным на всю Украину, когда его пьяного на авто остановили полицейские, а он предложил им взятки.

По информации, которую обнародовал Голобуцкий, Трухин на территории Кременчугского района контролирует и управляет предприятием "ПОЛТАВАРЫБХОЗ", которое владеет около 8 тыс. га прудов. Офисом Водных ресурсов Полтавской области была проведена проверка и зафиксировано, что значительная часть прудов осушена и вместо воды там выращивают сельско-хозяйственные культуры. Рыбхоз арендует плесо у Полтавской ОГА, а пользуется сельскохозяйственными угодьями по цене прудов. Экономия на налогах составляет до 75%. Прикрывает эти схемы, по данным эксперта, глава Кременчугской районной военной администрации - Олег Ледник.

"То, что Ледник твердит, будто "прошел люстрацию"(это при начале карьеры при Януковиче и наличии связей с Жеваго "прошел"?), как-то не слишком убеждает. У нас война. И чиновник, допущенный к гостайне определенного уровня и к чувствительной информации, не должен иметь даже подозрений, а не то что фиксированных документально связей с РФ", - возмущается блогер.