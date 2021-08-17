Блестящее или туманное? В какое будущее заведут Украину следующие 30 лет

Долгосрочное планирование в современном мире – дело неблагодарное, но необходимое. Задаваясь вопросом: "А что, если…?", можно хотя бы попробовать увидеть, по какому пути – оптимистическому или пессимистическому - Украина может пойти, и что необходимо сделать уже сейчас, чтобы избежать худшего сценария.

Мир стремительно меняется. Происходит коренная смена политических элит (и основной этап этого процесса завершится до конца текущего десятилетия), развивается искусственный интеллект, новый технологический уклад становится для человечества обыденностью… Эти трансформации – начало формирования архитектуры нового мирового порядка, который, с большой долей вероятности, будет определять основы сосуществования, взаимодействия и развития стран, регионов и народов до конца 21-го века.

Но изменения – это и сложности. С большой долей вероятности, конфликтов и противостояний на мировом уровне не избежать. Сможет ли Украина воспользоваться шансами, которые появляются в этих условиях – быстро перейти к новому технологическому укладу, занять заметное место в мировой архитектуре будущего, или мы останемся на обочине цивилизационного развития? Какова вероятность превращения в разменную монету в глобальном противостоянии современных центров силы?

О возможных сценариях развития событий, исходя из уже проявляющихся тенденций, а также о том, как избежать наихудшего, УНИАН расспросил экспертов. Мы предложили нашим спикерам ответить на несколько вопросов: Какими могут быть пессимистический, реалистический и оптимистический сценарии развития Украины в ближайшие десятилетия? Что нужно сделать сейчас, чтобы избежать пессимистического, улучшить реалистический и воплотить в жизнь оптимистический?

Футуролог, стратег, д.э.н., CEOAdvanterGroup, основатель бизнес-сообщества Board, Центра экономического Возобновления, SingularityUKyiv Андрей Длигач:

В пессимистическом сценарии Украина - несостоявшееся государство, которое по некоему международному консенсусу не способно обеспечивать себя само. Оно постоянно является источником проблем - то экологических, то военных, то экономических, коррупционных. Государство не вписывается в рамку европейских представлений.

Соответственно, если страна не способна обеспечивать себя сама, то должна находиться в чьем-то "обложечном" управлении. Общий европейский, а может, и американский консенсус по этому поводу (учитывая, что идет соперничество западного мира с Китаем) - Украина может быть отдана в управление, например, России или Польше. В лучшем варианте - Польше. В худшем - России.

С точки зрения экологии и экономики (это связано), в Украине выработан ресурс атомной энергетики, металлургических производств, изношена инфраструктура. Учитывая низкий уровень восстановления этого, через 10-15 лет в Украине начинаются инфраструктурные катастрофы, все просто перестает работать. Экономически Украина остается сырьевым придатком. Страной, сильно зависящей от колебаний в кризисные периоды.

В пессимистичном варианте происходит исход бизнеса из Украины, переезд талантов и рабочих рук в другие страны. Украина больше, чем многие другие страны в мире, заинтересована в пенсионной реформе. В пессимистичном варианте Украина не может обслуживать пенсионеров, ведь их все больше, а рождаемость - меньше, платящих налоги меньше.

Украина – просто поставщик человеческого ресурса и, например, продукции растениеводства. Тут остается серая, экономически неразвитая, коррумпированная зона.

Второй сценарий – скорее, не реалистичный, а естественный и оптимистично управляемый (то есть, если особо не прикладывать усилия, то дела будут естественно развиваться таким образом, а если приложить усилия, то получим лучший вариант). В этом сценарии на политическом поприще в Украине идет постоянная политическая возня - одни силы сменяются другими, приходят то прогрессоры, то регрессоры. Радикально это на государстве никак не сказывается, ведь движущей силой в Украине является развитие экономики. Экономика развивается благодаря модернизации старых производств, активно происходит цифровизация секторов экономики. Украина учится работать не только с сырьем на экспорт, а и с конечным продуктом.

Да, у нас реально заканчиваются ресурсы атомных станций и ТЕС в ближайшие 15 лет. Тем не менее, естественным образом развивается альтернативная энергетика, системы хранения. Украина становится поставщиком энергетического водорода для Европы.

В естественном, реалистичном пути Украина растет с точки зрения экономики. Медленнее, чем растут Турция или Польша, но растет. А в ближайшее тридцатилетие мы точно догоняем и обгоняем Польшу (но только Польшу 2021 года).

Что касается населения, в 2050 году в Украине живет порядка 25 миллионов человек. В первую очередь в силу того, что трудовые ресурсы семьями перемещаются в Европу. Что касается пенсионеров, то Украина постепенно развивает фондовый рынок, пенсионеры учатся делать собственные накопления и брать на себя заботу о своем благополучии.

Бизнес перемещается в Европу. Плюс, падение рождаемости. Да, развивается локальный бизнес. Но многие бизнесмены формируют себе "запасные аэродромы" (а потом и основные бизнесы) за пределами Украины. Украина остается чисто патриотическим интересом для бизнеса. В силу достаточной дешевизны рабочей силы, здесь остаются определенные производства, логистические площадки. Плюс, сельское хозяйство.

В реалистичном сценарии мир обращает внимание на Украину, как на логистически интересную зону для инвестирования. В Украине сталкиваются прагматические экономические интересы Запада и Востока - и Европы, и Китая. Конечно, в реалистичном сценарии Украина пользуется положением на стыке, зарабатывая на тех и на других.

В оптимистичном варианте происходит нечто другое. В Украине появляется сообщество людей, условно, Founding Fathers, у которых достаточно силы, чтобы переосновать ее как прозападное демократичное инновационное государство.

Государство реализует идею прорывов во всех сферах (в демографии, в экономике, в политике, в бизнесе, в технологиях, в энергетике всюду). При своей достаточной развитости, но меньшей зарегулированности, чем европейские страны, Украина становится первой страной в мире, где развиваются принципиально другие финансовые модели, цифровые валюты. Новые финансовые модели мира идут из Украины, тестируются в Украине.

В стране развивается здоровый образ жизни, растет качество жизни, в том числе - продлевается активный период жизни. В оптимистичном сценарии Украина может стать страной, где пенсионеры (в том числе европейские) не просто доживают, а становятся полезной силой - работают, как консультанты, менторы для малых украинских предприятий. Одесса, Николаев могут превратиться в зоны счастливой жизни для немецких, голландских, шведских пенсионеров с хорошими пенсиями, прекрасными мозгами и большим опытом, но помогающим украинскому бизнесу выходить на европейские рынки.

Страна развивает органическое земледелие, эко-решения за счет того, что одной из первых в мире способна решить глобальные экологические проблемы - в Запорожье, в Мариуполе, в Чернобыле. Все это учит Украину быть более прогрессивной в решении подобных вопросов.

Что касается того, как избежать пессимистического сценария, нужно отметить, что у Украины есть одна прелесть - умение выживать. Украина выживает в самых сложных условиях. Пессимистический сценарий для меня нереалистичен. Он не случится. О нем можно говорить только, чтобы показать нижнюю возможность. Но я в него не верю. А верю в способность Украины реализовать сценарий оптимистический или средний.

Конечно, нужно сделать много вещей. Украина должна заявить всему миру свою четкую позицию. Мы должны стать реальным субъектом. Должны выполнять обязательства, не пересматривать их задним числом (как это сейчас делается по отношению к нашим международным партнерам, к МВФ и т.д.). Украина должна предъявлять миру что-то интересное. Майданы, Шевченко, Кличко, чемпионы мира по шахматам, Руслана и т.п. – мы удивляем мир. Но это все должно быть не точечно в спорте и культуре – Украина должна предъявить миру крутые, яркие, мощные проекты в экономике, в политике, в геополитике.

Умение обратить на себя внимание – не только в том, что шоумен и комик стал президентом, а в том, что действительно открыты новые лица, страна начала экспериментировать, действительно делать неожиданные действия, действительно построили "государство в смартфоне", цифровизовали экономику, отрегулировали экономику, действительно улучшили страну для инвестирования с точки зрения налогов, регуляций, защиты прав...

Должно быть что-то не просто яркое, а также системное, умное, долгоиграющее. И это – чтобы не допустить пессимистичный сценарий. В оптимистичном и этого мало. В оптимистичном нужно сделать еще больше - мы должны делать реально контраверсивные вещи, инновационные для мира в целом. Мы должны стать страной, где бренсоны и маски строят космодромы, заводы, обогащают литий. Но и этого тоже мало. Здесь должны быть яркие и мощные идеи. Это, в первую очередь, превращение Украины в новый финансовый центр мира, в центр новой экономики, в центр тестирования новых моделей.

Страна должна быть открыта для талантов со всего мира - должны быть созданы условия и магниты для привлечения талантов из азиатских стран, Африки, Европы. Украина должна стать мощным партнером для африканских стран, для Индии, для стран ближнего востока. Например, в Украине должна появиться зона продовольственной безопасности Саудовской Аравии и Катара.

Украина должна быть центром ракетостроения, вернуться в список стран, способных сделать большую часть цикла у себя. Включиться в мировую гонку по космосу, быть игроком, играющим на равных.

Нужно заявить о себе в теме нового производства продуктов питания. Для этого заниматься органическим земледелием, перейти к food-технологиям, к умению выращивать без почвы. Украинские технологии, возможности, мозги могут позволить нам быть прорывной страной, снабжающей мир продуктами питания.

Украина должна наконец-то (это есть и в реалистичном сценарии) стать IT-продуктивной страной. Украина и так много делает для мирового фидтека, разработки игр, работы с искусственным интеллектом. Дальше мир будет виртуализироваться, все будет геймефицироваться, и здесь Украина, имеющая уже сейчас 20% рынка гейма-дева, может сыграть решающую роль в мировой геймификации.

Чтобы все эти идеи реализовывались, вся страна должна соединиться в понимании: будущее - только за развитием человеческого капитала, за осознанной, образованной, вдумчивой нацией. Это - основа и в реалистичном, и в оптимистичном сценарии.

Потому нужно заниматься гражданским образованием, формировать повестку дня, задавать эту самую картинку будущего и совершенствовать ее с гражданским обществом, с экспертами, с бизнесом, с творческой и политической элитой. Всем этим людям нужно не смотреть в прошлое, которое их разъединяет, а формировать нечто новое.

В этой связи важны вопросы, связанные с историей, с языком. За счет постоянного дублирования коммуникации на разных языках, вся нация становится нацией, говорящей на разных языках. В реалистичном сценарии – это, как минимум, английский. В оптимистичном - готовность Украины к мультикультурности. Чтобы в Украине могли жить и сосуществовать представители разных наций. Потому что здесь обязательно будет все больше людей из центральной Азии, все больше африканцев.

Серийный предприниматель в области высоких технологий, основатель Квазар-Микро и КМ Core, сооснователь Дома Мастер-Класс и Гогольфест, фестиваля высокого искусства Bouquet Kyiv Stage Евгений Уткин:

В 2012 в World Economic Forum появилась площадка "Global agenda council. Ukraine". Итогом работы международной группы, которая в течение года рассматривала возможные сценарии развития Украины, стала презентация трех возможных сценариев на выездной сессии WEF в Киеве в конце октября 2013.

Негативный озвучил будущий президент Украины Петр Порошенко, реалистичный - будущий министр финансов Наталка Яресько. Наиболее сложная миссия (особенно в окружении Януковича и его коллег) - по презентации оптимистического сценария - досталось мне. Пришлось абстрагироваться от текущей ситуации в стране и озвучить результаты нашего коллективного творчества, в которые я сам не до конца верил… А потом наступило другое время, которое перечеркнуло все наши ожидания, представления и сценарии.

Сегодня же вопрос прогнозирования и разработки сценариев стоит в конкуренции с нашествием "черных лебедей". Говорить о будущем можно только в долгосрочной перспективе – все будет хорошо.

Прогнозы – это комбинация между тем, что может быть и тем, чего очень хочется или не хочется.

Тем не менее, начну с плохого и в этом буду краток: есть вероятность утраты государственности или, скорее, ее полная виртуализация. Надеюсь, активная и сознательная часть сограждан этого не допустит.

Наиболее реалистичный сценарий или куда мы движемся сейчас: это движение к тому, чтобы стать сырьевым придатком и буферной зоной, или (при умном и бескорыстном руководстве страной) частью Европейского Союза пусть и с не очень весомым голосом.

На первый взгляд, это движение броуновское, но у него есть свои выгодополучатели. Во-первых, те же, кто сформировался в Украине в конце 90-х как класс управленцев потоками ресурсов. Во-вторых, страны-субъекты, которые лидируют в конкуренции за доступ к сырью и человеческому капиталу, при этом производя продукцию на верхних переделах.

Само понятие государства с 18 века (а мы, по большей части, там остались) драматично поменялось. В экономике так совершенно очевидно. Уже давно транснациональные корпорации определяют правила игры. В социальной жизни – глобализация, диджитализация, виртуализация не имеют границ. Фейсбук и Ко населяют уже почти половина планеты.

В Украине уже появился новый класс граждан, совершенно независимых от экономической ситуации в стране, для которых государственные институты являются просто неизбежным злом, легко преодолимым в силу их слабости. "Заробитчане", айтишники, дизайнеры и другие свободные художники - не есть какое-то наше изобретение, это мировой тренд. Фрилансеры всех мастей обладают нулевой корпоративной лояльностью и минимальной экономической и политической преданностью стране. Только родовые связи, исторические корни, генная память, культура будет связывать их с исторической родиной. Уже около половины валютной выручки для страны приносит недавно зародившийся класс фрилансеров, заполняя улицы мегаполисов, проложенные еще в советскую эпоху, новыми автомобилями и мотивируя застройщиков возводить новые "человейники". Этот новый класс космополитичен и прагматичен. Его вклад в экономику Украины значительно меньше, чем вклад в экономику стран их истинных работодателей. Попытки наших слабых государственных институтов какими-то фискальными, силовыми методами усилить контроль над доходами фрилансеров для заполнения бюджета и для других целей будут провальными. Мобильность и мировая конкуренция на рынке труда – залог неприкосновенности класса фрилансеров.

Доля сырьевой части экономики в ее общей структуре увеличивается в Украине и этот тренд сохранится в будущем. Какое-то время это будет устраивать всех стейкхолдеров – "политическую элиту" и их спонсоров, большинство населения, наших "западных партнеров" и недружелюбного соседа. При умелом управлении, можно избежать новых внутренних драматических событий, идя на компромиссы с внешним миром, отдав себя в руки сильных мира сего и других высших сил. Тогда будем таким себе обозом для Европы в ее движении куда-то.

При этом, если сравнивать с нашим тяжелым прошлым, жизнью на выживание в отсталых странах, отсутствием "кислорода" в авторитарных, этот наиболее реалистичный сценарий будет позитивным.

Что же касается оптимистичного сценария, то человек, в отличие от других существ, населяющих нашу планету, умеет мечтать. С мечты начинается все. Потом уже появляются идеи, планы, действия. Если бы мы не верили в сказки, так бы и сидели в пещерах. Возможно, если в обществе будет доминировать рацио и стремление к росту материального потребления, туда и вернемся. Нам уже посылаются сигналы в виде природных катаклизмов, новых вирусов. Эффект Матфея (неравномерное распределение богатства и преимуществ) катастрофически нарастает, создавая все новые очаги напряженности.

Нет справедливости в мире, но до распространения интернета об этом знали немногие. Сейчас мы в начале кардинальных изменений миропорядка. Я не знаю, каким он будет и как будет называться, но смею предположить, что он будет человекоцентричным. И как для человека стремление к гармонии между духом, телом и разумом, так и для общественного устройства - баланс между материальным, социальным и духовным - жизненно важен. Любые перекосы в долговременной перспективе чреваты катастрофическими последствиями.

Какое же потенциальное место Украины в этом новом? Вот уже 30 лет в публичном поле нет четкого консенсусного определения миссии Украины: "Зачем мы в этом мире?". Для себя я давно дал ответ. Наша миссия - поставить на вершину пирамиды ценностей Человека. Не царя, гетьмана, генсека, президента, даже не абстрактный народ, а Человека. Причем изменить сложившуюся систему не только для Украины, но и для одной шестой части суши. Изменимся мы – изменятся и Россия, и Беларусь, и другие страны.

Долгое время для меня таким примером государственного устройства были страны Западной Европы. Но процессы бюрократизации, усиленные диджитализацией, доминирование рационального, двойные стандарты и популизм в политике, привели к тому, что на вершине пирамиды ценностей оказались регламенты и правила. Особенно очевидно это стало во время пандемии. При дисбалансе материального, социального и духовного, общество скатилось в зону инстинктов самосохранения и легко восприняло ограничение базовых человеческих ценностей, - свободы, самостоятельности выбора. Оно было к этому готово - антиутопия Хаксли "О дивный новый мир" материализуется. Скрываясь за регламентами, очень просто уходить от ответственности, которая должна быть индивидуальной. Человек - тот, который должен быть на вершине пирамиды - становится все более абстрактным и виртуальным.

Но новое мироустройство будет вокруг конкретного человека, это вопрос выживания.

Уже сегодня доля человеческого капитала в цепочке создания ценностей доминирует. Накопленные странами и семьями богатства уже не будут иметь такого значения, как раньше. Вопросы культуры (в широком понимании) станут все более актуальными. И здесь Украина находится в очень выгодном положении – между "скрепами" и "регламентами". За "европейские" ценности наши граждане платят самую большую цену, и это происходит сейчас, в 21 веке. Не временными неудобствами от санкций, потерей комфорта от ограничений передвижения, а самым ценным – своей жизнью. В Украине, несмотря на активное внедрение "западной" бюрократии, осталось еще много не роботизированного и человеческого.

Как страна победившей Свободы, потенциально Украина по-прежнему может стать европейским центром для свободного предпринимательства, новой культурной и духовной площадкой, без отягощений советского и буржуазного прошлого, табулой расой Новой Европы.

А выбор между прошлым и будущим мы делаем здесь и сейчас. Выбор направления пути, на котором будет много неожиданного, неизведанного, драматичного и радостного.

Украинский ученый и дипломат, заслуженный экономист Украины, доктор физико-математических наук, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский:

Если говорить о пессимистическом сценарии, он состоит в том, что политические элиты Украины не найдут взаимопонимания относительно объединения вокруг концептуальных, важнейших проблем перспективного развития, определения и реализации общенациональных приоритетов, стратегирования на основе объективного анализа целей и ресурсов. Усилия по обновлению страны будут оставаться косметическими, или ситуационными и фрагментарными, интересы отдельных личностей и групп будут преобладать над объединяющими задачами и вызовами на уровне государства. Будет продолжаться стремительное сокращение коренного населения, размываться миграцией из деградирующих регионов глобального Юга и Востока, производственный потенциал будет оставаться на уровне добычи полезных ископаемых и сырьевой аграрной продукции.

Наибольший фактор неопределенности - это ситуация в России. В худшем случае, место Путина займет не менее проимперски настроенный лидер, который продолжит политику удержания Украины в "серой зоне" мировой политики. Крым останется под оккупацией, оккупированная часть Донбасса станет замороженным конфликтом, перманентным источником нестабильности для Украины и Центральной Европы.

В течение следующих 30 лет климатические изменения приобретут катастрофический характер, а вырубка лесов и уничтожение природных водных экосистем в Украине приведут к перманентной засухе, которая избавит Украину привлекательности в качестве важного производителя аграрной продукции.

Для того, чтобы избежать подобного развития событий, следует коренным образом пересмотреть то, как сегодня осуществляются политические и экономические преобразования. Прежде всего, следует прекратить "реформирование" существующей устаревшей и крайне неэффективной социально-политической системы. Следует принять новую, динамичную и современную Конституцию, новые базовые законы, в частности, о политических партиях и Кабинете министров, о системе власти, ввести механизмы прозрачного формирования и взаимодействия ветвей власти. Центральным элементом государственной политики должна стать реформа системы образования. Должны быть введены современные системы формирования личностей, образованной и социально подготовленной молодежи. Университеты должны получить автономию, за исключением узкого круга государственных университетов, готовящих необходимое количество общественно значимых специалистов. Должны быть определены эффективные стимулы для технологического развития, проведения исследований и разработок. Должна быть возобновлена ​​работа фондового рынка, а приватизация государственных компаний должна осуществляться путем акционирования. Функционирование и развитие экономики должно обеспечиваться за счет увеличения сервисной составляющей, чрезмерное потребление ограничиваться налоговой политикой, а использование природных ресурсов - национальным приоритетом их максимального сохранения. Ключевой момент – следует прекратить тратить время на иностранный "опыт", а сформулировать свое стратегическое видение собственного будущего.

Второй сценарий – реалистичный: часть политических элит объединится ради несистемного, но все же реформирования (декларативного) отдельных сфер деятельности в интересах всего общества - судебной реформы, экономических стимулов, внедрения государственно-частного партнерства. Приватизация будет происходить за счет продажи целостных имущественных комплексов на международных аукционах, за счет чего удастся привлечь определенные инвестиции, которые, однако, не смогут коренным образом изменить технологический уклад. Состоится реформа системы корпоративного управления, в результате чего государственные холдинги перестанут быть убыточными. Крым останется на повестке дня, но деоккупация маловероятна. Оккупированные районы Востока Украины окончательно получат статус "серой зоны" по сценарию Приднестровья. Будет разработан новый проект Конституции, но это далеко не снимет ключевые противоречия между основными политическими силами и социально активными кругами. Эмиграция рабочей силы будет расти, а рост цен и чувство социальной неуверенности замедлят и без того низкую рождаемость. Вследствие этих факторов в течение тридцати лет население сократится до 30 млн человек и будет преимущественно концентрироваться в крупных городах. В аграрной сфере активную роль будут играть "инвесторы" из КНР, будет увеличиваться доля китайского населения и мигрантов из Центральной Азии и Африки. Рост ВВП и уровня жизни будет происходить очень медленными темпами, не достаточными для выхода из разряда стран "третьего" мира.

Трансформация этого сценария в пессимистический возможна, если политические элиты не договорятся и будут продолжать хаотическое лоббирование своих узкоэгоистических интересов, а сверхприбыли будут выводиться за границу. Если не исправится ситуация с судебной реформой и системная коррупция не отойдет в прошлое, приватизация государственных предприятий не принесет ожидаемых ресурсов, которые будут расходоваться на обслуживание долгов, а не на развитие.

Если рассматривать оптимистический сценарий, он состоит в том, что политические силы страны объединяются, разрабатывается новый проект Конституции, пакет основных законов о справедливой и честной политической деятельности, социально-экономического строя в интересах подавляющего большинства населения. Основой государственной политики становятся инвестиции в образование, культуру и науку, интеллектуальное развитие, вводится жесткое цензурирование при избрании или выдвижении на высокие государственные должности. Государство осуществляет системную поддержку культуры и науки, книгоиздания, обеспечивается независимость СМИ, искореняется коррупция и устраняются возможности для олигархических групп продвигать свои интересы вопреки национальным социально-экономическим приоритетам. Внедряется справедливая налоговая политика, стимулы предоставляются, в первую очередь, сфере высоких технологий и ресурсосберегающим отраслям производства. Происходит международно-правовой процесс деоккупации путем ряда судебных процессов, активной международной политики на основе национального плана действий. Украина активно привлекает транснациональные корпорации и международные торговые дома к созданию совместных предприятий по производству и переработке аграрной продукции путем привлечения самых современных технологий и оборудования, превращается в одного из мировых лидеров в производстве продуктов питания. Украина становится образцом внедрения природоохранных технологий, энергосбережения, одним из ведущих провайдеров зеленого туризма, органического питания, технологий оздоровления. Жестко и бескомпромиссно искореняется коррупция, налаживается прозрачная и подконтрольная деятельность налоговой и таможенной служб. Налоги снижаются, превращаются в инструмент стимулирования внутренних инвестиций, начинает работу фондовый рынок, создаются возможности для ценных бумаг.

Для того, чтобы этот сценарий стал реальностью, нужно объединение политических сил вокруг национальной стратегии, а не личностей, честный диалог в обществе по выработке приоритетов и реализации первого этапа - создание честной, прозрачной и социальной системы власти и управления. Нужно жесткое и бескомпромиссное искоренение коррупции, реальные шаги в направлении социальной справедливости.

Президент холдинга Internet Invest, основатель цифрового консалтингового агентства "Ольшанский и Партнеры", человек, которого называют отцом украинского Интернета, Александр Ольшанский:

Начинать прогноз будущего страны нужно с Киева. Для этого я расскажу вам историю, которая мне очень нравится. Представьте себе географическую карту Европы. По этой карте мы будем двигаться по часовой стрелке. Начнем движение в Берлине, потом на северо-восток - Санкт-Петербург, следующим городом будет Москва. Ниже - Стамбул, затем - Рим. И закончим снова в Берлине. Таким образом мы провели условную замкнутую линию. Какой самый большой город в середине этого огромного пространства? Ответом на этот вопрос будет — Киев. С глобальной точки зрения, это и есть гарантия существования Украины.

Существует такая теория — страны не имеют значения, имеют значение города. Киев — самый быстро растущий крупный город в Европе за последние сто лет. Это - последнее место в Европе, где есть гигантские запасы пресной воды, но до сих пор не построен 25-миллионный мегаполис. Киев обречен быть гигантским городом совершенно фантастических размеров. И с этим ничего нельзя сделать — это данность. Потому что причина - географическая. И эта причина не менялась тысячу лет.

В моем детстве Краснозвездный проспект (ныне проспект Лобановского) был чуть ли не окружной дорогой, а площадь Космонавтов (на Чоколовке) — "краем географии". Что изменилось? Через 30 лет Киев будет заканчиваться в Украинке. Пессимистичный это или оптимистичный сценарий — это всего лишь наше отношение. Для землевладельцев вокруг Киева – это плюс. Для людей, которые хотят жить в тихом городе — это минус.

Украина сейчас одна из самых бедных стран Европы, это да. Но, например, инвесторы сначала читают отчет о том, что мы - самые бедные, а когда приезжают сюда, не очень в это верят. Есть в этом какая-то нескладуха. Цифры не обо всем говорят. Мы действительное бедная страна, но бедность бывает разная. Бывает бедность беспросветная. Это не про нас. На самом деле мы знаем, чего хотим и знаем, что мы это можем.

Причина этого несоответствия в наших людях — в уровне образования и самосознания.

Что нужно делать сейчас? Нужно вкладываться в инфраструктуру — строить дороги, мосты, развязки, тоннели, канализацию. Плохая связность инфраструктуры представляет опасность для страны — это известный факт. Трагедия Донецка и Луганска, во многом, отдаленность и следствие плохих дорог. Упрощенно это работает так: затрудненность сообщения привела к недостаточному культурному обмену и, когда пропаганда начала рассказывать про хунту, фашистов и распятых мальчиков, просто не нашлось достаточно людей, кто бы сказал, что это чушь.

Ничего так не связывает страну как инфраструктура и торговля.

Кроме этого, чудовищно важно образование. Потерять его – опасная зона. Не будет образования, не будет ни медицины, ни будущего — ничего. Нужно вкладываться в этот сектор.

Что самое страшное? Самое страшное — это когда я включаю телевизор и слышу о том, что страна, которая родила Батьку Махно и разместила Григория Сковороду на 500-гривневой купюре, говорит, что у нее нет национальной идеи.

Каждый раз реальные большие решения о будущем нашей страны были приняты украинским народом, и этого у нас не отнять. Я пережил три революции. Расскажите мне, что у нас нет национальной идеи! Она была написана крупными буквами на лбу каждого, кто стоял на Майдане - самоуважение и свобода. Недаром слово "воля" в украинском языке имеет двойное значение - как воля человека и как свобода в широком понимании.

Потерять самоуважение, не верить с свои силы — вот он, действительно пессимистичный сценарий для Украины. Я уверен, что этого не случится.

Когда я слышу апокалиптические сценарии, что Украина пропадет, я всегда спрашиваю: почему она не пропала за 300 лет Российской империи, почему не пропала за 70 лет существования Советского Союза? С чего вдруг сейчас? Даже в условиях большой тоталитарной страны Украина всегда была отдельной сущностью.

Геополитически не так сильно все поменялось со времен пакта Молотова — Риббентропа: тогда делили Польшу, а сейчас делят Украину, и это тоже следствие географии. Мы обречены на серьезное сотрудничество с Польшей, Прибалтикой, другими странами Восточной Европы. В будущем Украина неизбежно станет региональным лидером. И это пугает одинаково как Запад, так и Восток.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter