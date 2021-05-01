В Великую субботу, 1 мая, в Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.

Вечером 1 мая в Киев из Иерусалима прибыл Благодатный огонь. Его привезли представители Украинской православной церкви.

Об этом сообщил центр информации УПЦ на своей странице в Facebook.

Самолет с делегацией УПЦ приземлился в международном аэропорту "Киев" (Жуляны). В дальнейшем Благодатный огонь будет доставлен в храмы УПЦ во все уголки Украины.

Схождение Благодатного огня 2021

В Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.

Церемония освящения Благодатного огня проходила при ограниченном доступе паломников.

Православная церковь Украины ожидает, что Благодатный огонь привезут на украинскую землю уже завтра, 2 мая, утром. Сделают это обычным авиарейсом.

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Автор: Алина Вишневская