УПЦ привезла Благодатный огонь в Украину / скриншот видеотрансляции
Вечером 1 мая в Киев из Иерусалима прибыл Благодатный огонь. Его привезли представители Украинской православной церкви.
Об этом сообщил центр информации УПЦ на своей странице в Facebook.
Самолет с делегацией УПЦ приземлился в международном аэропорту "Киев" (Жуляны). В дальнейшем Благодатный огонь будет доставлен в храмы УПЦ во все уголки Украины.
Схождение Благодатного огня 2021
- В Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
- Церемония освящения Благодатного огня проходила при ограниченном доступе паломников.
- Православная церковь Украины ожидает, что Благодатный огонь привезут на украинскую землю уже завтра, 2 мая, утром. Сделают это обычным авиарейсом.
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