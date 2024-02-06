Бизнес пограничной области, который собственными силами восстановился после российского нападения, отказался от релокайции и сохранил рабочие места, платит налоги и неустанно помогает ВСУ, оказался на грани остановки из-за действий ГНС в Черниговской области.

Со второго полугодия 2023 года Черниговщина стремительно выходит в лидеры по количеству заблокированных налоговых накладных. При этом, по итогам 9 месяцев 2023 по Черниговской области, положительное сальдо по уплате НДС составляет более 350 млн. Характерным признаком блокировки являются надуманные формальные причины, которые не соответствуют установленным нормам.

Представители предприятий различных отраслей, при поддержке Черниговской ОВА, обращались в Министерство экономики Украины, финансовый комитет ВР, ГНС Украины и сообщали о давлении на бизнес со стороны нового руководства в лице и.о. начальника ГУ ГНС в Черниговской области Юрия Твердохлиба.

Константин Иванов, президент Черниговской ТПП:

"Во время оккупации Черниговщины 530 предприятий подверглись разрушениям. На сегодня, согласно опросу Черниговской ОВА, 95% не планируют релокации и возобновляют производства за свой счет. Но, очевидно, новым руководством ГНС области умышленно наносится вред финансовому состоянию предприятий нашего региона из-за вымывания оборотных средств"

Андрей Костырко, руководитель ООО "Эко соя продукт":

"Наше предприятие является производителем кормов для животных и экспортером. Налоговая не принимает нашу таблицу производителя, поэтому компания внесена в перечень рискованных. В пояснении читаем: "Цены на продукцию предприятия зависят от упитанности, возраста и типа животных...". На сегодня в суде находятся 57 дел, 30 из них прошли вторую инстанцию, но реакции нет. Чтобы продолжать деятельность, мы вынуждены открыть новое предприятие в другой области Украины"

Валерий Кулич, председатель наблюдательного совета ООО"Форсаж":

"Когда безосновательно, по надуманным причинам, у предприятия вынимаются оборотные средства и идет побуждение к решению проблемы из-за каких-то непонятных переговоров, то здесь уже речь идет о коррупционных рисках! Мы так работать точно не будем!"

Владимир Козырь, председатель Черниговского областного объединения организаций работодателей:

"17 декабря 2023 решением Общественного совета при ГФС Черниговской области работа и. о. руководителя Черниговской ГНС была признана неудовлетворительной. Мы готовим обращение по проверке правоохранительными органами служебной деятельности Юрия Твердохлиба. Надеемся, налоговик ответит за давление на предпринимателей и за ухудшение бизнес климата на Черниговщине"

Украине необходима налоговая реформа с законодательным введением в Налоговый кодекс регулирования административных правонарушений правовой нормы и о персональном служебном соответствии за неправомерные процедуры по отношению к налогоплательщикам.

Именно сегодня экономика должна перейти от старой, нагруженной "человеческим фактором", модели администрирования налогов к реальной системе "экономики военного времени". Война экономик в нашей борьбе с врагом требует упрощенной системы администрирования уплаты налогов с максимально большой долей цифровых технологий.