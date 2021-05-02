Глава Минздрава советует праздновать в узком семейном кругу и избегать скоплений людей.

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев к "сдержанному празднованию Пасхи в условиях пандемии коронавируса.

Об этом глава Минздрава написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеТолпа без масок: на пасхальной службе в Киево-Печерской Лавре игнорировались санитарные правила (фото)Степанов отметил, что министерство не вводило дополнительные запреты, так как "благодаря совместным усилиям эпидемия пошла на спад". В то же время он подчеркнул, что Минздрав рассчитывает на сознание каждого украинца.

"Попросите ваших родственников пожилого возраста остаться дома – сходите в церковь и принесите им домой уже освященную пасочку и колбаску. Это такая мелочь для вас, но она может спасти кому-то жизнь", – отметил Степанов.

Глава Минздрава также призвал праздновать Пасху в узком семейном кругу и избегать скоплений людей.

"Прошу праздновать сдержанно, с соблюдением рекомендаций наших эпидемиологов, оставив объятия и поцелуи на более безопасный период", – обратился Степанов к украинцам.

Ситуация с коронавирусом в Украине по состоянию на 1 мая

От начала пандемии коронавируса в Украине официально подтверждено 2 083 180 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки, 1 мая, выявлено 5 094 новых случая, в частности, заболели 219 детей и 81 медработник.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 44 596 летальных случаев, 1 676 265 человек выздоровели.

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Автор: Алина Вишневская