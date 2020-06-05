Протесты в Киеве: под Кабмином отставки Авакова требуют правозащитные организации

Участие в мероприятии принимают около 200 человек.

В Киеве возле здания Кабинета министров проходит митинг «Против полицейского произвола в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 200 человек. Они держат плакаты с лозунгами: «Більше ментів — менше порядку», «Забагато мусору», «Авакова у відставку! Зло має бути покарано!» («Больше ментов - меньше порядка», «Многовато мусора», «Авакова в отставку! Зло должно быть наказано!»). Организаторами митинга являются Центр гражданских свобод, Украинский Хельсинский союз по правам человека и КиевПрайд.

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На странице мероприятия в Facebook отмечается, что у участников акции - три требования к правительству. Первое - возобновить остановленную реформу органов внутренних дел для построения полиции, как сервисной службы, приоритетным направлением которой является служение потребностям отдельных граждан, общественным группам и обществу в целом. Второе - обеспечить эффективное расследование нападений и других форм преследования общественных активистов, журналистов, а также представителей дискриминируемых групп, в частности, ЛГБТ-сообщества, ромов и др.

Третье требование - ввести практику обязательного рассмотрения и учета в работе выводов и рекомендаций, которые были сделаны в ходе общественного контроля над полицией.

Митинг проходит спокойно, порядок обеспечивают работники правоохранительных органов.

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