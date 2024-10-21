Ассоциация производителей стройматериалов призвала правительство возобновить бронирование: под угрозой создание защитных сооружений на линии соприкосновения.

Строительная отрасль уже сейчас испытывает острую нехватку работников, и это представляет угрозу для экономики и обороны Украины. Остановка бронирования, которую инициировала власть, может обострить эту проблему еще больше, поэтому нужно восстановить механизм защиты критически важных работников. С таким призывом выступил на пресс-конференции президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий.

"Вы думаете, что вот, государство даст деньги, и строительные комбинаты сразу выполнят заказ на оборонные сооружения. А я хочу сказать следующее: если на строительном комбинате средняя численность была 245-275 работников, это и с женщинами, и с пенсионерами, то сейчас осталось 45. И если этим 45 работникам дать заказ на 3 тысячи, например, "зубов дракона", то они его просто физически не выполнят! У нас уже сейчас ощущается нехватка рабочих на выполнение оборонных заказов", - подчеркнул Салий.

Он отметил: аудит предприятий, стратегичность которых вызывает вопросы, можно проводить без остановки процесса бронирования, которое грозит масштабным кризисом экономике и обороне. Сейчас Украина активно развивается в направлении цифровизации, поэтому возможным путем решения этого вопроса может быть создание реестра критических предприятий - на примере системы "Резерв+".

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"У нас есть целое министерство по цифровизации. Поэтому цифровизируйте эти процессы. Сообщайте официально руководителей и владельцев предприятий об их статусе. Они не должны заходить в "Дію" и играть, как в казино. Бронирование должно быть по крайней мере на год понятным для руководителя предприятия. И тогда предприятие будет определяться как критическое, основываясь не на решении конкретного чиновника, ТЦК или администрации, а на всем понятных вещах. Тогда действительно государство будет партнером бизнеса, а бизнес будет знать, как быть партнером государства", - подчеркнул Салий.

Ранее в Европейской бизнес ассоциации (EBA) также призвали правительство как можно быстрее восстановить бронирование, ведь остановка этого процесса стала критической проблемой для бизнеса, которая может привести к закрытию предприятий.