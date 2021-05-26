Астролог Марина Скади: Зеленскому не стоит вести переговоры с Путиным до 10 июня

Конец мая и июнь будут богаты на важные, с точки зрения астрологии, события. Нас ждут два затмения, транзит Юпитера в Рыбах и ретроградный Меркурий. УНИАН расспросил известного астролога Марину Скади: чего, если верить звездам, стоит ожидать от этих событий, и нужно ли их бояться – как тем, кто верит в астрологию, так и скептикам.

С 26 мая по 10 июня ожидается коридор затмений. К ним нужно как-то подготовиться?

Затмения – это особенный астрологический фактор, который может очень сильно изменить течение жизни человека. Затмения и коридор затмений закладывают программу развития на последующие месяцы и даже годы. События, которые происходят в это время, могут оказать судьбоносное влияние на последующие 18,5 лет жизни. Поэтому в этот период желательно избавиться от всего, что вам мешает.

В астрологии затмения – один из методов прогнозирования ключевых этапов в жизни человека. Эффект затмения обычно длится около 6 месяцев, до следующего сезона затмений.

Кроме того, важная дата между затмениями 26 мая и 10 июня - 2 июня 2021 года. Это энергетически сильный день - срединная точка между затмениями, время отсутствия контроля и жесткого выбора. Главная характеристика срединных точек – это непредсказуемость событий, явлений, процессов. В этот день активизируются кармические темы, сложные вопросы, поэтому следует быть готовыми к самым неожиданным жизненным поворотам.

Каково влияние каждого из ожидаемых затмений на людей и их поведение? Как в это время вести себя, чтобы привлечь удачу или хотя бы не навлечь беду?

26 мая в 14:19 по киевскому времени произойдет полное Лунное затмение в Близнецах, которое откроет коридор затмений. Судьбоносных решений в этот период лучше не принимать. Ключевое значение будет иметь наше восприятие событий. Негативное отношение усугубит положение дел, а способность извлекать из происходящего ценные уроки предоставит новые возможности.

В Лунное затмение (полнолуние) нужно закрыть устаревшие темы, избавиться от блоков, от изжившего себя, чтобы открыть возможности для реализации задуманного после Кольцевого Солнечного затмения, которое произойдет 10 июня в 13:42 по киевскому времени и закроет коридор затмений.

В Солнечное затмение (новолуние) очень важно определить и записать свои цели, чтобы заложить свою личную программу социально-материальной направленности и самореализации, как минимум, на ближайшие 6 месяцев (до следующего сезона затмений).

Сразу же после Солнечного затмения необходимо отбросить то, что не приносит развития и продолжать работать в направлении реализации целей, но уже новыми методами. Хорошее время для возобновления остановившихся проектов, возврата к важным нерешенным вопросам, которые в июне 2021 можно довести до логического завершения, если по-новому подойти к этим темам.

Довольно часто приходится слышать мем о «ретроградном Меркурии», когда все валится из рук. С 30 мая Меркурий снова переходит в фазу «ретроградного движения». Чего нам ожидать от него?

Меркурий – символизирует мышление как восприятие и обмен товарами и информацией, ее анализ, оценку. Также - взаимоотношения делового характера, в которых нет эмоций. И еще обучение, прежде всего конкретное, практичное, а не духовно-философское. Сознательная сторона человека выражается через Меркурий. Что касается явления ретроградности, то это лишь визуальное восприятие движения Меркурия, наблюдаемое с Земли.

Традиционно, период ретроградности Меркурия приносит сложности в поездках, проблемы с документами, обнаруживаются ошибки, замедляются работы, сложнее решаются деловые вопросы. В эти дни требуется больше времени, затрат энергии и сил для решения тех или иных вопросов и выполнения работ. В периоды ретроградности Меркурия нужны дополнительные условия и какие-то особенные обстоятельства для того, чтобы проявить себя и реализовать то, что запланировано ранее. Поэтому не рекомендуется начинать новые важные процессы в жизни в эти периоды.

Еще один интересный период – транзит Юпитера в Рыбах с 14 мая по 28 июля 2021 года. Чем он характерен, какие изменения принесет в нашу жизнь?

Юпитер - планета Большого Счастья, вошла в знак Рыб, в знак своего второго управления. Рыбы - двенадцатый знак Зодиака, олицетворяет безграничность, принятие любой формы, возможность видоизменять реальность, это смешение и слияние всего наработанного опыта Зодиака. Юпитер в Рыбах даст нам возможность подготовиться к новому этапу, жизненному циклу нового уровня развития. То, что начинается в эти 2,5 месяца (с 14 мая по 28 июля), будет иметь продолжение и в будущем. События этого периода могут дать основу нового двенадцатилетнего цикла.

Негативные события забываются, внешняя атмосфера становится благоприятной, появляются счастливые шансы, открываются новые возможности. Хорошее время для объяснений, бракосочетания, семейных торжеств. В эти дни можно исправить ошибки прошлого, гармонизировать отношения, добиться внимания желанного партнера. С 24 июня по 28 июля – наилучшее время для начала масштабных проектов, крупных покупок, решения юридических вопросов, взаимодействия с иностранцами и зарубежными компаниями, путешествий.

21 июня – День летнего солнцестояния. Считается, что это энергетически сильный день. Стоит ли приурочить к нему какие-то глобальные планы? Как его лучше провести?

Этот день знаменует начало астрономического лета. День летнего солнцестояния – День силы, способствует увеличению целительных способностей трав и воды. Это кульминация жизненной энергии, поэтому все традиции и обряды связаны с главными ее элементами - огнем, водой и травами.

21 июня, в День летнего солнцестояния, Юпитер становится ретроградным в знаке Рыбы, способствует творческому вдохновению, усилению экстрасенсорных способностей, многие осознают глубинные причины происходящего. Стоит воздержаться от употребления средств, изменяющих сознание.

В этот период возможно обострение психических процессов, могут появиться страхи и фобии. Размываются границы между различными состояниями сознания, между «физическим» и «тонким» мирами.

Часто в сети можно увидеть гороскопы с названиями «Главные счастливчики года». Насколько корректно делать такие прогнозы? Можно ли действительно выделить знак (знаки) Зодиака, которых ждет невероятное везение в 2021 году?

Общий гороскоп имеет рекомендательный характер, рассчитан на типичных представителей знаков Зодиака и не может заменить личную консультацию. Традиционно, Юпитер, двигаясь по тому или иному знаку Зодиака, приносит счастье и удачу представителям этого знака и схожим по стихии. Например, в 2021 году Юпитер находится в Водолее почти весь год, это знак воздушной стихии. Поэтому, Водолеям, в целом, сопутствует везение. Также Весам и Близнецам предоставляется больше счастливых шансов и возможностей. Но это очень условно, необходимо изучать индивидуальный гороскоп, чтобы сделать правильный прогноз.

Если говорить о более прагматичных вещах: сейчас ведется много разговоров о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, и как раз – в июне. Стоит ли, согласно расположению звезд, ждать от этой встречи каких-то глобальных перемен, если она все же состоится?

Если встреча произойдет после коридора затмений и ретроградного Меркурия, то есть после 23 июня или в июле 2021 года, то можно ожидать положительных результатов. В противном случае искаженное восприятие действительности каждого из лидеров еще больше усугубит ситуацию, особенно, если они будут вести переговоры до 10 июня. Встреча в период ретроградного Меркурия, в лучшем случае, оставит все на своих местах.

Произойдут ли, согласно небесным светилам, в ближайшее время какие-то положительные сдвиги на Донбассе?

В конце июня-июле 2021 года все почувствуют улучшение во всех сферах жизни. Осень 2021 года окажется непростой, ситуация на Донбассе обострится. Только с января 2022 года возможна стабилизация в зоне АТО. Однако о полном завершении конфликта говорить рано.

Может ли пандемия коронавируса, наконец, завершиться в этом году – есть ли у звезд «мнение» на этот счет?

Завершится. Уже летом эта тема уйдет из ТОП-новостей, а к концу года, вероятно, в общественных местах можно будет даже увидеть лица друг друга.

А когда мы снова сможем свободно передвигаться по миру? Когда откроют границы?

В 2022 году. Однако необходимо будет наличие документов о вакцинации или подтверждение того, что человек не болен. Это происходит и сейчас, ничего нового не придумают. С 2022 года будут отменены многие ограничения, или, как минимум, меры послабления позволят почувствовать себя свободно в вопросах зарубежных поездок.

Подробнее узнать о грядущих астрологических событиях можно на YouTube-канале Марины Скади.

Ольга Броскова

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