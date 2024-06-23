"Ассамблея Национальностей Украины" начала новое движение "Всё для ВСУ", заявил председатель ассамблеи Ровшан Тагиев.

"В качестве нового шага мы начали снабжать украинских военнослужащих оборудованием, которое позволит оказывать медицинскую помощь для военнослужащих, не покидая зоны службы", - рассказал он.

Он уточнил, что помощь включает компьютеризированные диагностические системы, лабораторное оборудование, расходные материалы, кардио аппаратуру медикаменты и многое другое.

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"Всё это передано в структуры Госпогранслужбы Украины. На следующем этапе мы планируем доставить такую ​​же технику в зоны боевых действий. Идёт работа по созданию реабилитационных центров для военных", - отметил Ровшан Тагиев.

Он добавил, что кроме медпомощи ассамблея поставляет украинских воинам специализированные автомобили и дроны.

"Призываю все этнические организации и граждан Украины активизировать процесс усиленной и всесторонней поддержки ВСУ", - сказал Тагиев.