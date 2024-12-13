Волонтеры "Украинской команды" привезли на передовую в Донецкую область помощь для 5 штурмовой бригады и 28 ОМБр, которые сейчас держат один из самых сложных участков фронта. Об этом сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Посетили наших защитников на одном из самых сложных направлений фронта в Донецкой области. Бойцам 5 отдельной штурмовой Киевской бригады привезли надежный внедорожник. Эти ребята уже почти три года сдерживают оккупантов в Донецкой области. Участвовали в боях за Лисичанск, Северск, Бахмут и других. И сегодня мужественно держат одно из самых сложных направлений", - сообщил Артур Палатный.

28 отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода, которая защищала Николаевскую область, освобождала Херсонщину, а сейчас также бьет орков в Донецкой области, волонтеры усилили дронами.

"Бойцам легендарной 28 бригады доставили партию FPV-дронов. И они уже работают - летят на головы оркам. Продолжаем поддерживать наших защитников! Вместе обязательно победим!" - подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" за 1000 дней полномасштабной войны передала военным более 2500 дронов и более 80 автомобилей. А также по несколько десятков систем Starlink, РЭБов, тепловизоров и тому подобное. Сейчас волонтеры собирают на индивидуальные тепловые наборы для военных на передовой.