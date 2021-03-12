Председатель фракции «Слуга народа» припарковался на «зебре».

Председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамию полиция оштрафовала за нарушение правил парковки у Офиса президента Украины.

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

«Сегодня в медиа распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенном Давидом Арахамией, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом. Однако патрульные полицейские отреагировали на это нарушение - господина Арахамию привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства», - написал он.

По словам Билошицкого, административное постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП было составлено и даже оплачено на месте с помощью электронного терминала.

К своему посту в Facebook представитель полиции добавил фото квитанции.

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Автор: Тамара Отовская