Шел второй год пандемии коронавируса, болезнь "косила" людей по всей планете, но некоторые не сдавались, они не изменяли своим принципам. "Не вакцинируюсь ни за что на свете", "Это нарушение конституционных прав", "Эти вакцины не до конца изучены", - кричали они. Как вы уже догадались, речь идет об "антивакцинаторах". Но тут первым в мире мощный удар по "антиваксам" решил нанести Сингапур.

Город-государство решился на очень смелый шаг: власти Сингапура больше не будут оплачивать лечение заболевших COVID-19 "антивакцинаторов". Бесплатное лечение останется доступным для детей до 12 лет, которым еще нельзя делать прививку, а также для тех, у кого есть противопоказания к вакцине. Важно в этом контексте напомнить, что не менее 85% населения Сингапура прошли полный курс вакцинации против коронавируса. Для сравнения – в Украине пока только 35% взрослого населения вакцинировано по крайней мере одной дозой.

И тут, вспоминая жуткие фото из наших COVID-реанимаций, начинаешь задумываться: а может, опыт Сингапура будет полезен Украине? Возможно, такой жесткий шаг будет побуждать украинцев идти за дозой прививки, а не искать иррациональные отмазки вроде "5G" и "нарушения конституционных прав"? Давайте рассмотрим аргументы "за" и "против" такой практики.

И тут, вспоминая жуткие фото из наших COVID-реанимаций, начинаешь задумываться: а может, опыт Сингапура будет полезен Украине?

Во-первых, наша страна так может выйти на иной уровень вакцинации, а не занимать место в хвосте по доле населения, получившего прививку, среди стран Европы. Последствия массовой вакцинации – коллективный иммунитет, разгруженные реанимации и наконец-то увидевшие свои семьи медики. Прибегнем к языку цифр: по данным MedData за 1-7 ноября 2021 года, на прошлой неделе в Украине с коронавирусной болезнью госпитализировали 34 тыс. 333 человек, из которых 31 тыс. 277, или 91,1%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины. Тут обратим внимание на один нюанс: некоторые ведь покупают COVID-сертификаты, так что кто знает, какой там реальный процент вакцинированных.

Во-вторых, если воплотить опыт Сингапура, государство не будет тратить деньги на лечение тех, кто, как считает путем отказа от вакцинации, может сам за себя заплатить. Да, за дурость надо платить. Одно дело, если вы вакцинировались, но ваш иммунитет жестко подвел вас, и вы угодили в больницу, а совсем другое, когда вы почти полгода думали, нужна ли вам COVID-доза, и несли свои антивакцинаторские идеи в массы.

В-третьих, не забываем о людях, которым действительно противопоказана вакцинация. Их правило "не получил прививку – плати, если заболеешь", не должно касаться. Помним, что абсолютные противопоказания – это состояние, при котором у пациента может быть серьезная побочная реакция на вакцину, а риски от вакцинации значительно превышают преимущества. Мое мнение: действительно есть люди, которым по состоянию здоровья нельзя прививаться, все остальные не пришедшие получить свои дозы (читай шанс на спокойное будущее для себя и близких) нагло проявили безответственность.

Кроме того, украинские власти отличились полным провалом вакцинаторской кампании. А теперь пожинают плоды – 833 человека за сутки умерли от коронавируса

А теперь пойдут аргументы "против": COVID-фонд страны был растрачен в основном непонятно куда, только не на потребности больниц в ИВЛах и ремонтах, перепрофилирование отделений в "ковидные". Получается, государство тоже виновато в сложившейся ситуации. Поэтому можем ли мы переложить ответственность за жизни наших сограждан на них самих? Кроме того, украинские власти отличились полным провалом вакцинаторской кампании. А теперь пожинают плоды – 833 человека за сутки умерли от коронавируса. В Минздраве сегодня выкатили инфографику, в которой указано: "Чтобы уместить 833 человека, необходимо 11 вагонов "Интерсити". Вы только задумайтесь, какая это огромная цифра!

Кроме того, "антиваксы" ведь тоже платят налоги в казну страны, поэтому лишать их помощи в случае болезни будет не совсем правильным шагом. Это может спровоцировать жуткую волну агрессии в обществе и усилить противостояние между сторонниками и противниками вакцинации.

И напоследок: если Украина переймет опыт Сингапура, возможен такой вариант, что в стране начнется настоящее помешательство – вчерашние "антивакцинаторы" массово вдруг станут вакцинированными… Понарошку… С поддельными сертификатами.

Ольга Робейко