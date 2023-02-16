Мультибрендовый онлайн-магазин ANSWEAR объявил крупную благотворительную акцию совместно с фондом Voices of Children ("Голоса детей"). Благотворителям удалось собрать более 93 тысяч евро для поддержки детей, пострадавших от войны в Украине. Как собрали такую сумму, на что пойдут средства и о других благотворительных инициативах ANSWEAR - рассказываем подробнее в материале.

Об акции ANSWEAR и Voices of Children

Интернет-магазин ANSWEAR UA 5% вырученных средств от продажи в течение месяца решил передать фонду Voices of Children. Он занимается психологической и психосоциальной поддержкой детей, пострадавших в результате боевых действий.

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"Однажды я случайно наткнулась в сети на фонд Voices of Children, и это был как какой-то знак, потому что я как раз искала в Украине благотворителей, которые занимаются именно детьми. Дети - это едва ли не самая уязвимая часть общества, которой коснулась война, это наше будущее, которое сейчас страдает. Поэтому совместно с этим фондом мы и объявили благотворительную акцию именно ради помощи детям", – рассказывает руководитель ANSWEAR Украина Наталья Кондратенко.

За месяц акции "покупаешь=помогаешь" онлайн-магазину удалось собрать для помощи деткам более 93 тысяч евро, которые уже передали фонду Voices of Children.

На что пойдут собранные средства

По словам основательницы благотворительного фонда Елены Розвадовской, полученные от ANSWEAR средства будут направлены на реабилитацию детей с инвалидностью и на поддержку семей, которые потеряли близкого человека.

"Наш фонд наладил психологическую поддержку и реабилитацию детей с расстройствами аутистического спектра и детским церебральным параличем. Эти дети страдают от войны едва ли не больше всего, потому что ведут еще и собственную борьбу. Ежемесячно мы организовываем 2-недельные курсы реабилитации в лучших клиниках Украины. С февраля по апрель мы планируем помочь 50 детям с РАС и 15 детям с ДЦП. Кроме этого, мы продолжаем организовывать семейные лагеря для тех, кто потерял родных. В мае мы проведем 21 – дневный лагерь для 17 семей, чтобы они хотя бы немного восстановились и получили ресурс жить дальше", - рассказывает Елена Розвадовская.

К слову, фонд Voices of Children принял участие в создании документального фильма совместного датско-украинско-шведского производства "Дом из осколков", который номинировали на получение самой престижной кинопремии "Оскар". Наибольшую гордость вызывает то, как лента уже повлияла на судьбы героев. Благодаря закрытому показу озорного подростка Колю усыновила семья, которая была поражена историей мальчика.

Другие благотворительные инициативы ANSWEAR

Сотрудничество с Voices of Children - не единственная благотворительная акция компании. ANSWEAR - это международный интернет-магазин, главный офис которого размещается в Кракове. А все украинцы, замечает Наталья Кондратенко, убедились, что после 24 февраля поддержка Польши была и остается едва ли не самой большой в мире.

Сразу компания перечислила 50 тысяч долларов для помощи пострадавшим от войны в Украине, и начиная с 24 февраля ANSWEAR постоянно собирает гуманитарную помощь, которую передает через волонтерские организации или непосредственно на восток в наиболее пострадавшие регионы, или ВСУ, или переселенцам. Так, в первые несколько месяцев полномасштабной войны преимущественно помогали военным - передавали тактическую обувь, термобелье, кровоостанавливающие средства, аптечки, специальные спальные мешки, павербанки и тому подобное. Позже начали помогать женщинам и детям, интересовались у благотворительных фондов, что им нужно больше всего и совместно организовывали гуманитарные конвои в Украину.

24 февраля мы все проснулись в другом мире, и в компании ни у кого не было сомнений, что мы должны помогать, обеспечивать украинцев всем необходимым и транслировать правильные ценности – в этом заключается наша миссия сегодня, – замечает Наталья Кондратенко.

ANSWEAR – мультибрендовый онлайн-магазин, предлагающий одежду, обувь, аксессуары, предметы для дома и декор оригинальных брендов. Работает в 11 странах Европы: Польше, Украине, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Греции, Хорватии, Словении, Венгрии и на Кипре. Каждый месяц ANSWEAR посещают более 11 миллионов человек.