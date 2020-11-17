Анна Кисиль была председателем Мировой федерации украинских женских организаций.

Умерла общественная деятельница украинской диаспоры в Канаде, предприниматель и меценат Анна Кисиль.

Читайте такжеУмер известный украинский ученый, отец доктора Ольги БогомолецОб этом сообщается на Facebook-странице сообщества Diaspora.ua.

Анна Кисиль была председателем Мировой федерации украинских женских организаций (СФУЖО) и вице-президентом Всемирного конгресса украинцев.

О трагическом событии в Facebook сообщила и народная артистка Украины Мария Бурмака:

«Украинское Торонто – это была она. Пожалуй, все украинские артисты, которые были in Canada, выступали в ее «Золотом Льве», она всегда приглашала в гости».

Что известно об Анне Кисиль

Она родилась в известном г. Яремче на Ивано-Франковщине.

Образование и специальность получила во Львовском строительном техникуме (гражданское строительство) и Львовском политехническом институте, где получила специальность инженера-преподавателя строительных дисциплин.

С 1990 года жила и работала в Канаде, где ей удалось построить успешный бизнес – Мeest Corporation Inc. (доставка частных и коммерческих грузов в Украину и другие страны, производство «Росан-Пак» (Украина), компания Мeest Media, а также ресторан в Торонто «Золотой лев» и банкетный зал «Княжий двор».

С начала 2000-х годов Анна Кисель была активной деятельницей украинской диаспоры – президентом общественной организации «Четвертая волна» и членом Совета директоров Конгресса украинцев Канады (отдел Торонто) и Совета директоров Всемирного конгресса украинцев (возглавляет Совет культуры).

Недавно Анна Кисиль была награждена Государственным знаком отличия Украины – крестом Ивана Мазепы.

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Автор: Катерина Шварц