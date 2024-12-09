АМКУ расследует монополию на фармацевтическом рынке, - СМИ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) взялся за расследование деятельности двух крупнейших дистрибьюторов лекарств - компаний "Оптима" и "Бадм". Вместе они контролируют более 90% фармацевтического рынка страны и это вызывает немало вопросов относительно конкуренции на рынке, пишет РБК-Украина.

Как отмечается, доминирование "Оптима" и "Бадм" позволяет этим компаниям диктовать цены на лекарства, устанавливать выгодные для себя условия сотрудничества с производителями и аптечными сетями, а также создавать барьеры для новых участников рынка.

За последние годы средний размер наценки дистрибьюторов вырос с 4,5% в 2021 году до 12% в 2024-м, а их чистая прибыль увеличилась в шесть раз.

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При этом обе компании уже вывели значительные суммы дивидендов: "Оптима" - почти 2,9 млрд грн, а "Бадм" - более 2,3 млрд грн.

За свои действия они могут получить многомиллиардные штрафы: для "Оптима" эта сумма может составить 5,4 млрд грн, для "Бадм" - 6 млрд грн.

"Повышение наценок стало одной из стратегий дистрибьюторов для сохранения собственной прибыльности на фоне войны и экономических вызовов, однако это подрывает доступность лекарств для широкой общественности", - говорится в материале.

В поддержку инициативы АМКУ выступила и Временная следственная комиссия, созданная по инициативе Юлии Тимошенко в Верховной Раде. Она считает, что доминирование этих двух компаний является одной из причин завышенных цен на лекарства в Украине по сравнению с европейскими странами.

ВСК планирует разработать законодательные инициативы для снижения цен в аптеках и обеспечения прозрачности рынка.