В Киеве разоблачили банду дилеров, продававших амфетамин наркоманам (фото)

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве арестовали трех человек, которые занимались изготовлением и сбытом амфетамина.

Читайте такжеВ Харькове к 11 годам приговорили двух иностранцев за перевозку героина, спрятанного в мебели Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

«Задокументирована и прекращена противоправная деятельность преступной группы, которая на протяжении последних лет осуществляла изготовление и сбыт на территории столицы психотропного вещества амфетамин в особо крупных размерах», - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что в состав указанной группы входили 3 человека - жители Дарницкого и Днепровского районов города Киева, один из которых изготавливал амфетамин, а двое других осуществляли розничные продажи среди наркозависимых.

Во время проведения совместной операции задокументированы факты сбыта 0,5 кг амфетамина, стоимость которого составляет около 175 тыс. гривен.

Сейчас участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога для одного из задержанных в сумме 420 тыс. гривен, для двух других - по 525 тыс. гривен.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Юлия Янкевич