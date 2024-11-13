Активист Жернаков, будучи судьей, защищал режим Януковича и принимал решения против Майдана, – СМИ

Известный общественный активист, глава "Фундации DEJURE" Михаил Жернаков в свое время активно работал на режим Януковича и принимал решения против Революции Достоинства, являясь судьей Винницкого окружного административного суда.

А во время Евромайдана он ездил в Москву на конференцию, организованную Ассоциацией юристов России и Российской академией юридических наук. Об этом пишет "Закон и бизнес".

"Жернаков поехал в РФ в разгар акций на Евромайдане, когда уже было очевидно, что за подавлением протестов и сносом палаточного городка на Майдане Незалежности явно просматривается "рука Москвы", – говорится в статье.

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А после массовых убийств активистов на Майдане в феврале 2014 года судья Жернаков признал противоправным и отменил решение Хмельникского горсовета, в котором депутаты осудили действия властей против протестующих и требовали отставки правительства.

"Это свидетельствует о том, что после визита в Москву Жернаков как судья ВОАС действовал в интересах российских спецслужб", - отмечает издание.

По факту целого ряда преступных действий во время судейства Жернакова в интересах режима Януковича было направлено заявление в Государственное бюро расследований. По мнению подавшего его адвоката, в действиях Жернакова есть признаки не менее 8 преступлений и они стали "элементом реализации общего преступного замысла власти по подавлению протестов".

Напомним, недавно Жернаков разыскивался из-за неявки по повестке. Затем его задержали и оштрафовали за уклонение от мобилизации, а ВЛК сочла полностью пригодным к военной службе.

Но он обманул военкомат, предоставив справку о трудоустройстве преподавателем в частном университете "Киевская школа экономики", а затем уволился оттуда из-за выявленного плагиата. Под давлением СМИ он был вынужден признать, что не работает в КШЭ.

По данным СМИ, сейчас Жернаков через свою "Фундацию DEJURE" и другие связи контролирует треть членов Общественного совета доброчестности и влияет на судебную систему, подавая негативные выводы относительно судей.