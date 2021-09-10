С нового учебного года 114 школ и детских садов города Мариуполь переходят под защиту Ajax. В школах и детсадах установлено 167 умных систем безопасности, которыми сотрудники управляют со смартфонов и через систему доступа Ajax. Здания защищены от вторжения и потопа, а в случае опасности на место выезжает полиция.

Беспроводное решение Ajax позволило быстро обезопасить все школы и детсады города, без необходимости делать дорогостоящий ремонт и штробить стены старых зданий. На установку 100 датчиков на одном объекте у профессионального инженера монтажа уходило 2-3 часа. Всего за два месяца было установлено 9 714 устройств.

Внедрение умных систем безопасности стоило городской администрации Мариуполя 17 миллионов гривен. И уже в следующем году город сможет сэкономить в два раза больше — 38 миллионов гривен.

Зачем школам и детсадам умные системы безопасности

В Мариуполе находится более 100 школ и детсадов, которые посещают 51 тысяч детей. Ранее за безопасность всех зданий отвечала физическая охрана без надлежащей подготовки.

Городская администрация искала решение для безопасности заведений, которое не требует строительных работ при установке (ремонт сказался бы на стоимости проекта) и легко может управляться сотрудниками школ и детских садов.

"Нам удалось обеспечить все учебные заведения современной системой безопасности всего за два месяца, сэкономив при этом колоссальное количество средств. Таким проектом может гордиться администрация каждого города. Глядя на наш опыт перехода на беспроводное решение Ajax, наши коллеги из сфер здравоохранения, социальной защиты и коммунальных предприятий уже рассматривают систему Ajax для своих учреждений", - заявил Кочурин Александр, заместитель городского головы Мариуполя по вопросам деятельности исполнительных органов городского совета.

Решение Ajax

Система Ajax защищает здания школ и детсадов от вторжения и потопа, управляется с мобильного приложения, подключается на пульт полиции и годами работает от батарей.

В каждую школу и детский сад установлена централь системы Hub 2 Plus, датчики движения и открытия на все двери и окна, датчики затопления и датчики движения с фотокамерой для верификации тревог, уличная сирена и ретрансляторы радиосигнала, для больших школ с толстыми перекрытиями.

Директора и сотрудники управляют режимами охраны, контролируют открытие и закрытие школы/садика утром и вечером, в приложениях Ajax. Для управления системой на местах также используется настенная клавиатура.

"Этот проект показал, что команда администрации Мариуполя открыта к инновациям и развивает город современными решениями. Установка умной системы безопасности в школах и детских садах города — успешный пример экономически привлекательного решения, на который стоит равняться всем остальным украинским городам.

Этот кейс также в очередной раз показал, что системы безопасности Ajax адаптируются не только под потребности жилья и МСБ, но и крупных инфраструктурных решений целых городов. Мы планируем масштабировать подобные проекты в образовательных учреждениях в Украине и за рубежом", - заявил Валентин Гриценко, СМО Ajax Systems.

Автор: Иван Бойко