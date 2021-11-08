Kyiv Post временно перестанет работать.

Самое популярное англоязычное издание в Украине Kyiv Post меняет формат и планирует стать мультимедийным. Процесс перезагрузки издания займет около месяца. А пока Kyiv Post временно остановит свою работу.

Для Украины стратегически важно развивать медиа нового формата. Для этого Kyiv Post усилят команду лучшими журналистами Украины, США, Канады и Европы.

"Мы хотим стать доступными для более широкой аудитории и уже начали расширение штата. Теперь издание будет выходить не только на английском языке, но и на украинском, русском и арабском. В наших планах полное переформатирование Kyiv Post в новую медийную платформу с качественным печатным и видео контентом. Kyiv Post станет больше и лучше", – заявил владелец издания, бизнесмен Аднан Киван.

Автор: Иван Бойко