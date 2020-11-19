Фигуранта одного из "дел Хизб ут-Тахрир" Теймура Абдуллаева с высокой температурой, слабостью и кашлем безосновательно поместили в штрафной изолятор без оказания медицинской помощи.

Мать фигуранта одного из "дел Хизб ут-Тахрир" Теймура Абдуллаева просит президента Украины Владимира Зеленского взять под свой личный контроль ситуацию с ее сыном и принять возможные меры для оказания ему медпомощи.

Об этом Диляра Абдуллаева заявила в комментарии УНИАН.

Она рассказала, что ее сыновей Теймура и Узеира систематически и безосновательно помещают в штрафные изоляторы колоний в городе Салават Республики Башкортостан (РФ).

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Однако, по словам Абдуллаевой, ситуация ухудшилась в связи с состоянием здоровья Теймура, у которого наблюдаются симпотомы COVID-19, в частности, высокая температура, слабость и удушающий кашель.

По данным СМИ, в колонии, где содержат Теймура, вспышка коронавируса.

"Мой сын с симптомами вируса выдворен в штрафной изолятор. По сути, выброшен в ШИЗО умирать! ШИЗО - это карцер, в таких условиях трудно дышать, там нехватка кислорода, высокая влажность и сырость, холод. В такой среде больной человек с высокой температурой, которому требуется срочная медицинская помощь, умирает", - заявила мать политзаключенного.

Она опасается, что выжить без медпомощи в ШИЗО у ее сына не выйдет, поэтому призвала Зеленского отреагировать на ситуацию, взять ее под свой личный контроль и принять возможные меры для оказания медицинской помощи Теймуру.

"Мой сын в опасности. Без вашего реагирования на сложившуюся ситуацию мой сын умрёт! Мать из Крыма просит вашей помощи. Я хочу верить в его спасение с вашей поддержкой... Дорога каждая минута. Не дайте моему сыну сгнить заживо. Не позвольте такую жестокость, как умереть выброшенным изолированным от всех и от медицинской помощи в штрафном изоляторе! Это бесчеловечно", - призвала Абдуллаева.

На своей странице в Facebook она также обратилась к президенту страны-оккупанта Владимиру Путину с просьбой о помощи в спасении сына.

Что предшествовало

18 ноября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что такие действия российских тюремников приравниваются к пыткам и обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием "немедленно отреагировать и обеспечить восстановление прав Абдуллаева".

В частности, она требует прекратить пытки и бесчеловечное обращение, обеспечить предоставление соответствующей медицинской помощи, привести условия содержания в соответствие с Минимальными правилами обращения с заключенными, а также выяснить правомерность помещения Абдуллаева в ШИЗО.

"Хизб ут-Тахрир": что известно о преследованиях

12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков были задержаны пятеро крымских татар, которых обвинили в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил: Теймура Абдуллаева к 17 годам заключения в колонии строгого режима, Узеира Абдуллаева - к 13 годам, Исмаилова - к 14 годам, Салединова и Джемаденова - к 12 годам.

24 декабря Верховный суд РФ "смягчил" приговор: Абдуллаеву - до 16,5 лет и 1 году и 4 месяцам административного надзора, Абдуллаеву - до 12,5, Исмаилову - до 13,5, Джемаденову и Салединову - до 11,5 лет.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с этим приговором и призвало усилить санкционное давление на Россию.

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Автор: Антонина Доломанжи