Абанк и АТБ в прошлом году стали партнерами и вместе запустили любимую клиентами ко-бренд карту "АТБ", а недавно уже отпраздновали 1 млн клиентов с картой "АТБ" от Абанка.

Сегодня Абанк зарекомендовал себя как инновационный банк, удивляющий новыми и интересными проектами не только своих клиентов, но и конкурентов.

Абанк начал 2024 год с нового интересного проекта — добавил некоторые свои платежные функции в мобильное приложение "АТВ". Это означает, что пользователи приложения "АТВ" могут выполнять определенные операции с карты Абанка в этом приложении. Абанк – первый, кто реализовал такую интеграцию в приложение бизнес-партнера.

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На сегодняшний день в приложении "АТВ" уже работает ограниченный банковский функционал, а именно:

отображение карты "АТБ" от Абанка с реальным балансом;

пополнение мобильного;

переводы на другие карты;

пополнение своей карты с карты другого банка.

Теперь у клиентов есть одно удобное приложение "АТВ" с сокращенным, но таким важным функционалом. Загрузить его можно на iPhone или Android.

Весь другой банковский функционал, такой как выписка по карте, прочие платежи, просмотр транзакций клиенты Абанка могут получить в приложении ABank24.

Напоминаем, что карта "АТБ" от Абанка имеет одни из лучших условий для клиентов:

скидки от 5 до 50% в сети супермаркетов АТБ;

скидка 5% в сети аптек "Подорожник";

лучший кешбэк среди всех партнеров АТБ: 1,2% от банка на все товары в АТБ;

бесплатные платежи: пополнение мобильного, перевод на другие карты и т.д.

кредитный лимит от 1 тыс. до 200 тыс. грн со льготным периодом до 62 дней.

Карту можно открыть бесплатно в приложении ABank24, в любом отделении Абанка или приобрести в магазинах АТБ.

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн. клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. Банковская лицензия Национального банка No16 от 26 октября 2011 года. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.