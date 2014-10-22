Харьков будут охранять новый батальон территориальной обороны и 10 танков

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Игоря Балуту.

«Мы обращались в Министерство обороны Украины и получили положительный ответ на то, чтобы сформировать на территории Харьковской области еще одно подразделение - 44-й батальон территориальной обороны, где будет танковая рота. Этот батальон будет выполнять на Харьковщине те же задачи, которые ставились перед 22-м Харьковским батальоном территориальной обороны», - сказал Балута.

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В частности, по его словам, новый батальон будет охранять государственные объекты, которые должны защищаться с планом территориальной обороны, или, при необходимости, вести бой на территории Харьковщины совместно с тяжеловооруженными подразделениями Министерства обороны и МВД. Балута подчеркнул, что в новом 44-м батальоне территориальной обороны будет 10 танков и 20 бронемашин.

Справка УНИАН. Батальоны территориальной обороны начали создавать во всех областях Украины с конца марта-начала апреля этого года по распоряжению Генерального штаба. Численность подразделений - несколько сотен человек. Их набирают через военкоматы из числа военнообязанных, в первую очередь - добровольцев, потом призывают отсутствующих специалистов. Свою службу батальоны координируют с местными облгосадминистрациями. Вооружение - обычное для пехотной части.

22-й Харьковский батальон территориальной обороны - отдельный батальон, созданный в Харьковской области при содействии МВД в Харьковской области и находится в оперативном подчинении Министерства обороны Украины. Батальон был сформирован в начале мая и практически сразу же направлен на блокпосты в Луганскую область.