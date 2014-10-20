СБУ задержала вербовщиков, переправлявших в Азию украинцев на органы
16:48, 20 октября 2014Общество
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В Киеве задержаны 2 члена транснациональной преступной группы, которые вербовали людей для незаконной трансплантации органов.
В Киеве задержали вербовщиков доноров для трансплантации органов / фото УНИАН
Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. По ее словам, члены группы вербовали потенциальных доноров из малообеспеченных жителей сельской местности и отправляли их в страны Азии и Латинской Америки для проведения операций по трансплантации органов.
Установлено, что в течение четырех последних лет с этой целью были переправлены за границу около 50 граждан Украины, Азербайджана, Литвы и России.
Задержанным выдвинуты подозрения в совершении преступления по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса ("торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц").
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