СБУ задержала вербовщиков, переправлявших в Азию украинцев на органы

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. По ее словам, члены группы вербовали потенциальных доноров из малообеспеченных жителей сельской местности и отправляли их в страны Азии и Латинской Америки для проведения операций по трансплантации органов.

Установлено, что в течение четырех последних лет с этой целью были переправлены за границу около 50 граждан Украины, Азербайджана, Литвы и России.

Задержанным выдвинуты подозрения в совершении преступления по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса ("торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц").