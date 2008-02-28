Углубленное соглашение с ЕС можно подписать за два года

Сроки подписания углубленного соглашения между Украиной и Европейским Союзом связаны с тем, будет ли включать это соглашение вопрос о зоне свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге народный депутат Украины Борис ТАРАСЮК (фракция “Наша Украина – Народная Самооборона”).

Он подчеркнул, что если данное соглашение будет отделено от вопроса о зоне свободной торговли, «против чего пока выступает ЕС», то такое подписание может уже состояться в сентябре 2008 года. В то же время он подчеркнул, что если ЕС «будет настаивать, чтобы зона свободной торговли была составной частью нового соглашения, то на это может уйти, по самым оптимистическим прогнозам, год-два, а по пессимистическим прогнозам – до 4 лет». Он отметил, что в должности министра иностранных дел Украины настаивал на том, чтобы эти два процесса были разделены, потому что понимал, что переговоры, касающиеся зоны свободной торговли будут намного сложнее.