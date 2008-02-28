В Киеве милиционеров выселяют из общежитий

Начальник Главного управления МВД Украины в г. Киеве Виталий ЯРЕМА утверждает, что по решению судов из ведомственных общежитий, которые принадлежат разным предприятиям, будут выселены 240 сотрудников милиции. Об этом он заявил сегодня журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, это связано с изменением статуса общежитий, их приватизацией. При таких обстоятельствах, договоры найма жилья с работниками милиции не продлеваются, и ведомства инициируют их выселение, в том числе в судебном порядке, без предоставления другого жилья, сообщил В.ЯРЕМА.

В частности, по его информации, будут лишены жилья 31 семья милиционеров из Оболонского райуправления милиции, аналогичная ситуация – в Днепровском районе, где выселению подлежат семьи милиционеров из 34 комнат общежития КП “Киивпастранс” на ул. Пражской, 12. Кроме того, под угрозой принудительного выселения 175 работников милиции из общежития Киевского национального экономического университета на ул. Семьи Сосниних, 15.

Как отметил В.ЯРЕМА, ”клянчить ходить по 20 квартир ежегодно перед Киевским городским председателем – это бесперспективно”. Частичным выходом из ситуации начальник столичного Главка видит достройку общежития на ул. Бориспольской, которое планируется сдать через 4 месяца и разместить в нем 180 семей милиционеров.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД в г. Киеве, по состоянию на 1 января 2008 года на квартирном учете в столице находятся 3396 работников органов внутренних дел. Общее количество работников милиции, которые проживают в общежитии, составляет 3670 человек. Снимают жилье или проживают у родственников – 1723 милиционера.