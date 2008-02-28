Суд снова обязал Добкина извиниться перед Фельдманом

Апелляционный суд Харьковской области признал сведения, изложенные в статье «Антология предательства» за подписью Харьковского городского председателя, не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство, деловую репутацию народного депутата Украины (фракция БЮТ) Александра ФЕЛЬДМАНА, а также деловую репутацию АО «Концерн АВЕК и Ко».

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Концерна АВЕК.

Это уже второе судебное решение (после постановления Дзержинского райсуда Харькова), которым суд обязал М.ДОБКИНА опубликовать опровержение на сервере Харьковского городского совета в рубрике «Новости города», а также на всеукраинском сайте интернет-газеты «Обозреватель». Сроки публикации опровержения не должны превышать десяти календарных дней, говорится в сообщении.

Также суд обязал М.ДОБКИНА возместить причиненный истцам моральный ущерб.

Как сообщалось ранее, Харьковский городской председатель М.ДОБКИН подал апелляцию в Апелляционный суд Харьковской области на решение Дзержинского райсуда от 4 декабря 2007 г., которым были удовлетворены исковые требования А.ФЕЛЬДМАНА и Концерна АВЕК к Харьковскому городскому совету, Харьковскому городскому председателю М.ДОБКИНУ о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального ущерба.

Материал за подписью М.ДОБКИНА был размещен 23 июля в 2007 г. на сервере Харьковского городского совета в рубрике «Новости города», а также на сайте «Обозреватель».