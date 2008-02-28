Бюро военной документации Украина-НАТО перешло в собственность Украины

Сегодня в Киеве состоялась церемония подписания исполнительных договоренностей, касающихся дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности Бюро военной документации Украина-НАТО в соответствии с Административным соглашением между Министерством обороны Украины и штабом Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации относительно создания, финансирования и поддержки его деятельности.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Минобороны.

От имени Министерства обороны Украины отмеченные договоренности подписал начальник Управления евроатлантической интеграции Генерального штаба ВС Украины полковник Борис КРЕМЕНЕЦКИЙ, а от имени штаба Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации – заместитель директора – начальник штаба Координационного центра партнерства бригадный генерал Виктор СТРИМБЕАНУ.

«С подписанием исполнительных договоренностей Бюро военной документации Украина-НАТО полностью перешло в собственность украинской стороне», - отметил Б.КРЕМЕНЕЦКИЙ.

Он также подчеркнул, что подписание настоящих документов является нерядовым событием для Вооруженных Сил Украины, которое связано с развитием практического сотрудничества между ВС Украины и НАТО в контексте подготовки украинской армии к участию в операциях под руководством Альянса и выполнения Государственной программы развития ВС Украины на 2006-2011 годы.

«На сегодняшний день достаточно трудно представить деятельность Вооруженных Сил Украины без такого органа, как Бюро военной документации Украина-НАТО. Благодаря ему мы имеем возможность оперативно получать нормативные документы Альянса для повышения оперативных возможностей подразделений Вооруженных Сил Украины, повышения их оперативной взаимосовместимости с подразделениями армий других стран и участия в операциях под руководством НАТО», - отметил Б.КРЕМЕНЕЦКИЙ.

Как он добавил, с момента создания Бюро военной документации Украина-НАТО в 2004 году значительно был усовершенствован механизм получения и доведения нормативных документов НАТО до соответствующих подразделений ВС Украины, что способствовало общему процессу достижения взаимосовместимости украинской армией.

По словам Б.КРЕМЕНЕЦКОГО, “на сегодняшний день в электронной базе данных мы имеем больше двух тысяч документов НАТО, которые будут способствовать эффективному участию Вооруженных Сил Украины в процессе планирования и оценки сил”.

В свою очередь В.СТРИМБЕАНУ отметил, что Стратегическое командование НАТО по трансформации и в дальнейшем будет продолжать поддерживать реализацию этого проекта всеми возможными средствами. “Проект по созданию и существованию Бюро военной документации Украина-НАТО является проектом сотрудничества. Мы часто говорим об особых отношениях между НАТО и Украиной. Этот проект подчеркивает эти особые отношения”, - отметил В.СТРИМБЕАНУ.

Он также добавил, что Стратегическое командование НАТО по трансформации заинтересовано в предоставлении практической поддержки украинской стороне и надеется на дальнейшее развитие этого процесса. Он также убежден, что будущая кооперация в рамках этого проекта будет успешной.

*** Бюро военной документации Украина-НАТО было создано в 2004 году для оказания поддержки в получении и распространении документов, необходимых для введения Целей партнерства, определенным подразделениям Вооруженных Сил Украины для участия в процессе планирования и оценки сил.

Бюро выступает в роли контактного пункта для заказа документов НАТО, а также содержит определенный объем документов в электронном виде. На данное время в Бюро военной документации Украина – НАТО содержится свыше 920 нормативных документов НАТО.