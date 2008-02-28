Ющенко утвердил новый состав Комиссии по вопросам гражданства (список)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ "О новом составе Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства".

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, в состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства вошли: советник Президента Украины, председатель Национального совета по вопросам культуры и духовности, академик Национальной академии наук Украины, председатель Комиссии Николай ЖУЛИНСКИЙ, руководитель Службы по вопросам гражданства Секретариата президента Украины, заместитель председателя Комиссии Раиса ОЛЕНЦЕВИЧ, заместитель председателя СБУ Николай ГАЛАМБА, первый заместитель директора Государственного департамента по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц Виктор ДАВЫДЕНКО, народный депутат Украины (по согласию) Мустафа ДЖЕМИЛЕВ, председатель международной организации "Женская община" (по согласию) Мария ДРАЧ, заместитель министра юстиции Украины Инна ЕМЕЛЬЯНОВА, заместитель министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО, заведующий отделом обеспечения деятельности Комиссии по вопросам гражданства Службы по вопросам гражданства Секретариата Президента Украины, ответственный секретарь Комиссии Тамара КРИВОВЯЗ, заместитель председателя Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий Николай НОВИЧЕНКО, народный депутат Украины (по согласию) Эдуард ПАВЛЕНКО, главный консультант отдела международно-правовых вопросов Главной службы внешней политики Секретариата президента Украины Алексей ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ, первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины - директор Департамента охраны государственной границы Павел ШИШОЛИН.