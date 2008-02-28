В центре Киева взорвался джип
19:38, 28 февраля 2008Общество
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Владелец наблюдал огонь из кафе
Сегодня в Киеве около 18.30 на перекрестке улиц Жилянская и Владимирская взорвался автомобиль “Range Rover”.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей МВД в Киеве со ссылкой на слова владельца автомобиля, он оставил транспортное средство и пошел в кафе. Уже в кафе он заметил пламя, которое шло из моторного отсека джипа. По словам владельца автомобиля, транспортное средство взорвалось, когда приехали пожарные подразделения.
Жертв и пострадавших нет. Пока на месте происшествия работают экспертные группы МВД и пожарная охрана.
Согласно предварительным данным экспертов МВД и пожарных, огонь возник самопроизвольно.
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