Председатель Житомирского облсовета Ирина СИНЯВСКАЯ обвиняет БЮТ в попытке “распределить сферы влияния” в Житомирской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.СИНЯВСКАЯ заявила журналистам в Житомире.

По словам И.СИНЯВСКОЙ, "представители БЮТ в Житомирской области прикрываются громкими лозунгами и флагами своей политической силы ради одной цели - единолично захватить власть, распределить сферы влияния и при наличии партийного билета получить возможность грабить область".

При этом председатель облсовета отметила возможность распространения этих процессов на другие регионы Украины.

„Страшнее всего в этой ситуации то, что это правовой произвол не будет иметь конца и будет расти в геометрической прогрессии на территории всей Украины, если мы сдадимся и не будем бороться за право на правду и верховенство закона", - сказала голова областного совета.

И.СИНЯВСКАЯ также сообщила, что в областном совете работал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, который, по ее словам, будет рекомендовать председателю Верховной Рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ пути правового выхода из кризиса в Житомирском областном совете.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля депутаты Житомирского облсовета избрали большинством голосов нового председателя Житомирского облсовета Виталия ФРАНЦУЗА.

Сейчас В.ФРАНЦУЗ в этом качестве принимает участие в совещаниях и других мероприятиях Житомирской облгосадминистрации, а И.СИНЯВСКАЯ работает в другом кабинете облсовета и на большинстве этих заседаний отсутствует.